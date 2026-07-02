Gli eventi in programma a San Marino il primo weekend di luglio

Gli eventi in programma a San Marino il primo weekend di luglio.

Sfida per la Vittoria 2026 – 3 e 4 luglio

Torna Sfida per la Vittoria, l'evento organizzato da Oceano Blu con un ricco programma. Al San Marino Stadium, in concomitanza con il quadrangolare di calcio, sarà allestito un Fan Village con attività per tutte le età, mentre la giornata sarà accompagnata da momenti musicali dal vivo. L'iniziativa si concluderà con un convegno medico-scientifico a ingresso libero dedicato agli ultimi sviluppi della ricerca sulla sindrome CAMK2B e al tema del supporto alle persone con malattie rare e alle loro famiglie.

Luogo: San Marino Stadium, Serravalle - Villa BAC, Falciano – Palazzo Graziani, San Marino Centro Storico

Orario: venerdì 3/7 dalle 16.00, cena 21.15 - sabato 4/7 dalle 09.30

Ingresso: 5,00 euro biglietto quadrangolare - 60,00 euro cena gala

Info: info.oceanoblu@gmail.com





Tre Serate di Emozioni live con San Marino Concert Band – 3, 4 e 5 luglio

Tre serate all'insegna della grande musica con l’evento ideato dal Maestro Dino Gnassi, che ne firma arrangiamenti e direzione, insieme alla San Marino Concert Band. Sul palco si alterneranno tre protagonisti della musica italiana per una rassegna che unisce stili e sonorità diverse in un'unica esperienza di spettacolo.

Sergio Caputo - 3 luglio: cantautore e compositore romano, noto per il suo stile che unisce jazz, swing e canzone d'autore.

Chiara Galiazzo - 4 luglio: vincitrice di X Factor nel 2012, rappresenta una delle voci più apprezzate del pop italiano contemporaneo

Paolo Belli - 5 luglio: cantante, musicista e showman tra i più amati del panorama italiano, Paolo Belli conquista il pubblico con la sua energia travolgente e uno stile che unisce swing, rhythm&blues e musica leggera.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: 21.15

Eventi gratuiti

Info: 335 6322462 sanmarinoconcertband@gmail.com







E…state col Consorzio – 3, 4 e 5 luglio

Organizzata dal Consorzio Terra di San Marino, la rassegna propone un'estate di eventi dedicati a tradizione, gastronomia, arte, benessere e musica, in suggestive location della Repubblica di San Marino, nell'ambito del progetto Dalla Terra alla Tavola.

Bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo – 3 luglio

Luogo: Strada Fondo Rio, 49 Serravalle

Orario: 19.00

Yoga e colazione – 4 luglio

Luogo: Strada Fondo Rio, 49 Serravalle

Orario: 08.30

Risveglio con Qi gong e colazione – 5 luglio

Luogo: Strada Fondo Rio, 49 Serravalle

Orario: 09.00

Acquerelli tra gli ulivi e aperitivo – 5 luglio

Luogo: Str. La Zanetta, 65 Falciano

Orario: 18.00

Info: 331 2697482 consorzioterradisanmarino@gmail.com



La Repubblica di San Marino e "il culto della libertà" – 3 luglio

Un incontro con il professor Verter Casali dedicato alla storia della libertà nella Repubblica di San Marino e al suo ruolo nella costruzione dell'identità e della sovranità del Paese.

In caso di maltempo, l'evento si terrà presso il Centro Sociale di Dogana.

Luogo: Bibliobaita - Parco Laiala, Serravalle

Orario: 21.00

Evento gratuito

Info: 0549 885518



Festa del Castello di Borgo Maggiore – 3, 4 e 5 luglio

Tre giorni di musica, spettacoli, buon cibo e divertimento

Luogo: Piazza Mercatale e Piazza Grande, Borgo Maggiore

Orario: consultare il programma su Facebook @giuntaborgomaggiore

Ingresso libero

Info: 0549 883450











Vespa Titano Day – 4 luglio

Torna a San Marino il Vespa Titano Day, organizzato dal Vespa Club San Marino e giunto alla 12ª edizione, con un programma di tour panoramici, momenti conviviali e premiazioni. Sabato 4 luglio dopo l’accoglienza dei partecipanti, un tour guidato e la cena su prenotazione. Domenica 5 luglio spazio alla registrazione e colazione, seguite dal tour panoramico di circa 50 km, dall’aperitivo al rientro e dal pranzo con premiazioni.

Luogo: Piazza Mercatale, Borgo Maggiore

Orario: Sabato 4 dalle 17.30, Domenica 5 dalle 8.00

Ingresso libero, è prevista quota per la partecipazione alle iniziative

Info: 349 0563517 vespaclubsanmarino1963@gmail.com



Buonenove 2 – fino al 17 luglio

È la seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno fino al 17 luglio 2026, nove artisti realizzano opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.

Luogo: Castelli di San Marino, San Marino

Orario: consulta il sito dell’evento www.buonenove.com

Evento gratuito

Info: info@buonenove.com





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.





Mostre



Anime Prave – fino al 7 luglio

La mostra presenterà una serie di opere pittoriche dedicate all’Inferno di Dante, nate da un accurato studio del testo. Le immagini di Giuseppe Fanfani traducono visivamente la forza drammatica e simbolica della parola dantesca.

Luogo: Museo di Stato, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html











Inarrestabile – fino al 3 settembre

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi – fino al 12 luglio

Mostra di restituzione didattica

Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Immaginare la Pace – fino al 15 luglio

A cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori

Luogo: Palazzo Graziani, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre

Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: