Gli eventi in programma a San Marino il quarto weekend di settembre.

San Marino Beer Fest - 26 e 27 settembre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Alle 21.50 ogni sera i concerti live delle Tribute Band. Venerdì 26 settembre The Rock Star Show – Multi Tribute Rock, sabato 27 settembre Sarà perchè ti amo – Party Dj Set 100% italiano.

San Marino Beer Fest Village, Parco Ausa – Dogana

Ingresso dopo cena dalle 21.40 con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402 - www.facebook.com/sanmarinobeerfestival



Giornata Mondiale del Turismo - 27 settembre

Il 27 settembre si celebra ogni anno la Giornata Mondiale del Turismo con un tema ad hoc e tutti i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale del Turismo la celebreranno con varie iniziative.

Il tema del 2025 è “Tourism and Sustainable Transformation”, il programma prevede:

- alle 18.00 in Piazza della Libertà: Concerto della Pace; a cura della San Marino Concert Band

- dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso la Galleria Montale: Viaggia sul Treno Bianco Azzurro. Ripartono le corse del Treno Bianco Azzurro, un'esperienza storica, culturale e curiosa. Il viaggio avrà la durata di circa 20 minuti e ripercorrerà una parte del tracciato che collegava Rimini a San Marino. In caso di pioggia non è confermato il viaggio

- dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nella sede della Seconda Torre - Museo delle Armi Antiche, i Musei di Stato propongono l'evento La balestra veloce di Leonardo da Vinci, il modello funzionante ricostruito dall’artigiano sammarinese Danilo Giovannini a partire dai fogli del Codice Atlantico; in collaborazione con la Federazione Balestrieri Sammarinesi

- fino al 30 settembre presso la Galleria Cassa di Risparmio: Noi siamo montagne; Mostra dei contenuti del Padiglione di San Marino ad Expo Osaka 2025.

Inoltre in occasione della Giornata Mondiale del Turismo a San Marino sarà possibile visitare i Musei di Stato gratuitamente; orari di apertura: dalle 9.00 alle 17.00 con ultimo ingresso alle 16.30.

Info: www.visitsanmarino.com



10th Renata Tebaldi International Voice Competition - Baroque Section - 27 settembre

Giunta alla sua 10° edizione, la manifestazione nel 2025 è dedicata al repertorio barocco. Sabato 27 settembre avrà luogo il concerto dei finalisti, al termine del quale verranno proclamati i vincitori.

Teatro Titano – Piazza S. Agata, Centro Storico San Marino

Biglietti: Euro 20,00

Info e prenotazioni: tel. 335 8494950; mail: organizzazione@fondazionerenatatebaldi.org

Sito: www.fondazionerenatatebaldi.org





40 Anni di Aeroclub - 27 e 28 settembre

L’Aeroclub di San Marino festeggia il 40° Anniversario. Un traguardo speciale con due giornate dedicate al volo, allo spettacolo e al divertimento per tutti. Il programma prevede numerose attività, spettacoli e stand gastronomici.

Aerodromo di Torraccia - Strada Montelupo 27, Domagnano

Orario: dalle 11:00 al tramonto, condizioni meteo permettendo.

Ingresso gratuito

Info: www.aeroclubsanmarino.com



Festa del Campeggiatore – dal 26 al 28 settembre

38° Raduno Internazionale Festa del Campeggiatore.

Area di sosta “Baldasserona” – Borgo Maggiore

Info: info@campeggiatori.eu – Tel. 351 5036091



Serravalle Castello in Festa – dal 26 al 28 settembre

Il Castello di Serravalle si prepara a vivere un intero fine settimana all’insegna della cultura, della musica, delle tradizioni e del divertimento per tutte le età.

Il Parco Dante Alighieri diventerà il cuore pulsante di una festa capace di unire spettacoli, momenti di riflessione, convivialità e intrattenimento.

Parco Dante Alighieri – Serravalle

Info: Tel. 335 7345340 - www.facebook.com/giuntacastelloserravalle



Raduno BMWZ3 – 28 settembre

Previsto il passaggio delle auto nel centro storico di San Marino dalle ore 10.00 ca.

P7 Cava degli Umbri - Centro Storico San Marino

Info: segreteria@automobileclublugano.ch



L’evento Artisti in Casa – previsto nelle date 27 e 28 settembre 2025, è stato posticipato a causa di previsioni meteo avverse; sarà riprogrammato nelle date 11 e 12 ottobre 2025 garantendo gli spettacoli al coperto.





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



“Arte e Design. Design è Arte” – dal 27 settembre all’11 gennaio 2026

Mostra che nasce da un’idea di Philippe Daverio, scritta insieme al Museo MaGa, e che arriva a San Marino in un doppio allestimento che coinvolge Palazzo SUMS e Galleria Nazionale.

Palazzo SUMS, Via Piana 1 – San Marino Città

Galleria Nazionale - Centro Storico di San Marino

Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html



“Tra mistero e fascino dell'affresco”. Personale di Ido Erani – fino al 28 settembre

Protagoniste della mostra trenta opere ad affresco, realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione.

Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 - Centro Storico San Marino

Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html



“Fiorito” - Gabriele Gambuti, Mostra personale di ceramiche - fino al 28 settembre

In esposizione circa 60 opere in ceramica di cui vasi, bottiglie, visi ed animali, inediti ed unici, realizzati in terra cotta e dipinti con smalti, cristalline. Il colore va a connotare in profondità le opere. Le tinte si aprono ad una vasta gamma cromatica: dai colori più spenti del verde, vinaccia, rosso scuro a quelli del rosso vivo, l’arancione e l’azzurro. Inoltre sono esposte 15 opere realizzate con supporti in legno e ceramica.

Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone – San Marino Città

Orario: 10:00 – 18:00

Ingresso gratuito

Info: http://www.gabrielegambuti.com/ mail info@gabrielegambuti.com



“Noi siamo Montagne” – San Marino ad Expo Osaka 2025 – fino al 30 settembre

L'esposizione ripercorre l’intero percorso della Repubblica di San Marino all’interno dell’Expo 2025 Osaka, evidenziandone creatività, identità e visione.

Galleria Cassa di Risparmio - Centro Storico di San Marino

Sempre aperta

Ingresso gratuito







Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html



C.S. Ufficio del Turismo San Marino

