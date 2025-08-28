Gli eventi in programma a San Marino il quinto weekend di agosto

“San Marino Comics 2025. Festival del fumetto e della cultura pop”
Fumetto, Mostra Mercato, Cosplay, Musica, Games, Spettacoli, Eventi, Ospiti… Tutto questo è San Marino Comics, il più grande evento Comics di fine estate.
L’edizione 2025 si preannuncia come una vera e propria immersione nel mondo delle fiabe. Il tema scelto per quest’anno è “Whisper – Sussurro”, un richiamo poetico e suggestivo all’immaginario fiabesco dei Fratelli Grimm che farà da filo conduttore a tutte le attività del festival. Tante novità e sorprese attendono i visitatori.
- Luogo
- Centro Storico, San Marino
- Orari
- ven–sab 15:00–24:00; dom 10:00–20:00
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- info@sanmarinocomics.com · www.sanmarinocomics.com
“20° Giro dei Castelli di San Marino / Castelli Sprint”
Raduno turistico internazionale per auto storiche; emozionante tour automobilistico organizzato da Automobile Club San Marino – Automotoclub Storico Sammarinese.
- Punto partenza
- Multieventi Sport Domus – Serravalle, San Marino
- Orari
- ven 29/08 “Castelli Sprint” ore 20:30; sab 30/08 “Giro dei Castelli” ore 14:30
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- +378 0549 908860 · info@automobileclub.sm
“Festa di Torraccia”
Festeggiamenti a Torraccia con programma religioso, ludico e gastronomico; tre giorni per tutti all’insegna del buon cibo e della musica con Dj Enzo Persueder e l’Orchestra Daniele e Lia Tarantino.
- Luogo
- Parco Montelupo / Piazzale della Torre, Torraccia – San Marino
- Orari
- Consultare il programma
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- Coop. Montelupo +39 331 7185376 · Pagina Facebook
“59° Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e 2° Campionato Nazionale Paralimpico”
L’evento è organizzato dall’AICS in collaborazione con la San Marino Athletics Academy. Oltre 760 atleti, 28 associazioni sportive, partecipanti dai 5 ai 94 anni. Tre giornate di gare e momenti di condivisione e cultura dello sport.
- Luogo
- Stadio Olimpico, Via Rancaglia, Serravalle – San Marino
- Orari
- Consultare il programma
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- Scheda evento · sanmarinoathleticsacademy@gmail.com
“Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme di San Marino”
· Ore 9:00
Itinerario religioso della Diocesi San Marino–Montefeltro e Diocesi di Rimini che ripercorre i luoghi significativi della vita del Patrono nella Repubblica, per valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico.
- Percorso
- Partenza: Santo Marino (Poggio Torriana) → Arrivo: Basilica del Santo, Centro Storico San Marino
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- Programma e dettagli
“Festa del Castello di Borgo Maggiore”
· dalle 19:00
Borgo Maggiore festeggia con stand enogastronomici, cena in piazza, musica e allegria; live band “Revolution” e gran finale con DJ set.
- Luogo
- Piazza Grande, Borgo Maggiore – San Marino
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- +39 335 7331257 · Facebook Giunta Borgo Maggiore
Mostre
“Quale Repubblica. Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino”
Fino al
Riflessione artistica con serie di immagini di 5 fotografi sammarinesi: Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi.
- Luogo
- Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13, San Marino Città
- Orari
- 10:00–18:00
- Ingresso
- Gratuito
- Info
- +39 335 6400681 · bernucci@omniway.sm
Mostra “Memorie e Mestieri”
Fino al
Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo attraverso i dipinti di Pino Boschetti: botteghe, mercati e osterie.
- Luogo
- Palazzo Sums, San Marino Città
- Orari
- 10:00–18:00
- Biglietti
- Accesso con biglietto del circuito Musei di Stato
- Info
- www.museidistato.sm/museoStato.html
San Marino Lincoln Days
Fino al
3ª edizione dedicata alla lettera del Presidente USA Abramo Lincoln del 7 maggio 1861, in risposta alla cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti.
- Luogo
- Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino
- Orari
- 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info
- www.museidistato.sm/museoStato.html
“Tra mistero e fascino dell’affresco” – Personale di Ido Erani
Fino al
Trenta opere ad affresco realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione.
- Luogo
- Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 – Centro Storico San Marino
- Orari
- 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info
- www.museidistato.sm/museoStato.html
Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino
Fino al
La mostra celebra i cento anni dalle prime monete d’oro della Repubblica (10 e 20 lire del 1925).
- Luogo
- Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino
- Orari
- 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info
- www.museidistato.sm/museoStato.html
