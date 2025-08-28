Gli eventi in programma a San Marino il quinto weekend di agosto

“San Marino Comics 2025. Festival del fumetto e della cultura pop” 29 agosto – 31 agosto 2025 Fumetto, Mostra Mercato, Cosplay, Musica, Games, Spettacoli, Eventi, Ospiti… Tutto questo è San Marino Comics, il più grande evento Comics di fine estate. L’edizione 2025 si preannuncia come una vera e propria immersione nel mondo delle fiabe. Il tema scelto per quest’anno è “Whisper – Sussurro”, un richiamo poetico e suggestivo all’immaginario fiabesco dei Fratelli Grimm che farà da filo conduttore a tutte le attività del festival. Tante novità e sorprese attendono i visitatori. Luogo Centro Storico, San Marino Orari ven–sab 15:00–24:00; dom 10:00–20:00 Ingresso Gratuito Info info@sanmarinocomics.com · www.sanmarinocomics.com

“20° Giro dei Castelli di San Marino / Castelli Sprint” 29 agosto – 30 agosto 2025 Raduno turistico internazionale per auto storiche; emozionante tour automobilistico organizzato da Automobile Club San Marino – Automotoclub Storico Sammarinese. Punto partenza Multieventi Sport Domus – Serravalle, San Marino Orari ven 29/08 “Castelli Sprint” ore 20:30; sab 30/08 “Giro dei Castelli” ore 14:30 Ingresso Gratuito Info +378 0549 908860 · info@automobileclub.sm

“Festa di Torraccia” 29 agosto – 31 agosto 2025 Festeggiamenti a Torraccia con programma religioso, ludico e gastronomico; tre giorni per tutti all’insegna del buon cibo e della musica con Dj Enzo Persueder e l’Orchestra Daniele e Lia Tarantino. Luogo Parco Montelupo / Piazzale della Torre, Torraccia – San Marino Orari Consultare il programma Ingresso Gratuito Info Coop. Montelupo +39 331 7185376 · Pagina Facebook

“59° Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e 2° Campionato Nazionale Paralimpico” 29 agosto – 31 agosto 2025 L’evento è organizzato dall’AICS in collaborazione con la San Marino Athletics Academy. Oltre 760 atleti, 28 associazioni sportive, partecipanti dai 5 ai 94 anni. Tre giornate di gare e momenti di condivisione e cultura dello sport. Luogo Stadio Olimpico, Via Rancaglia, Serravalle – San Marino Orari Consultare il programma Ingresso Gratuito Info Scheda evento · sanmarinoathleticsacademy@gmail.com

“Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme di San Marino” 30 agosto 2025 · Ore 9:00 Itinerario religioso della Diocesi San Marino–Montefeltro e Diocesi di Rimini che ripercorre i luoghi significativi della vita del Patrono nella Repubblica, per valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico. Percorso Partenza: Santo Marino (Poggio Torriana) → Arrivo: Basilica del Santo, Centro Storico San Marino Ingresso Gratuito Info Programma e dettagli

“Festa del Castello di Borgo Maggiore” 30 agosto 2025 · dalle 19:00 Borgo Maggiore festeggia con stand enogastronomici, cena in piazza, musica e allegria; live band “Revolution” e gran finale con DJ set. Luogo Piazza Grande, Borgo Maggiore – San Marino Ingresso Gratuito Info +39 335 7331257 · Facebook Giunta Borgo Maggiore

Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino Via dei Cappuccini, 1 – 47890 San Marino

T +378 (0549) 885431 · www.visitsanmarino.com

Gli eventi potrebbero subire variazioni di data, luogo o annullamenti. Si invita a consultare il sito visitsanmarino.com o gli organizzatori per aggiornamenti.

Mostre “Quale Repubblica. Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino” Fino al 30 agosto 2025 Riflessione artistica con serie di immagini di 5 fotografi sammarinesi: Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi. Luogo Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13, San Marino Città Orari 10:00–18:00 Ingresso Gratuito Info +39 335 6400681 · bernucci@omniway.sm Mostra “Memorie e Mestieri” Fino al 3 settembre 2025 Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo attraverso i dipinti di Pino Boschetti: botteghe, mercati e osterie. Luogo Palazzo Sums, San Marino Città Orari 10:00–18:00 Biglietti Accesso con biglietto del circuito Musei di Stato Info www.museidistato.sm/museoStato.html San Marino Lincoln Days Fino al 14 settembre 2025 3ª edizione dedicata alla lettera del Presidente USA Abramo Lincoln del 7 maggio 1861, in risposta alla cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti. Luogo Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orari 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html “Tra mistero e fascino dell’affresco” – Personale di Ido Erani Fino al 28 settembre 2025 Trenta opere ad affresco realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione. Luogo Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 – Centro Storico San Marino Orari 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino Fino al 12 ottobre 2025 La mostra celebra i cento anni dalle prime monete d’oro della Repubblica (10 e 20 lire del 1925). Luogo Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orari 9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html Contatti Ufficio Stampa Telefono +378 0549 885431 Email ufficiostampa.turismo@pa.sm Social Follow: @VisitSanMarino Sito www.visitsanmarino.com

