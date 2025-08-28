Gli eventi in programma a San Marino il quinto weekend di agosto

Gli eventi in programma a San Marino il quinto weekend di agosto.

“San Marino Comics 2025. Festival del fumetto e della cultura pop”

29 agosto – 31 agosto 2025

Fumetto, Mostra Mercato, Cosplay, Musica, Games, Spettacoli, Eventi, Ospiti… Tutto questo è San Marino Comics, il più grande evento Comics di fine estate.

L’edizione 2025 si preannuncia come una vera e propria immersione nel mondo delle fiabe. Il tema scelto per quest’anno è “Whisper – Sussurro”, un richiamo poetico e suggestivo all’immaginario fiabesco dei Fratelli Grimm che farà da filo conduttore a tutte le attività del festival. Tante novità e sorprese attendono i visitatori.

LuogoCentro Storico, San Marino Orariven–sab 15:00–24:00; dom 10:00–20:00 IngressoGratuito Info info@sanmarinocomics.com · www.sanmarinocomics.com

“20° Giro dei Castelli di San Marino / Castelli Sprint”

29 agosto – 30 agosto 2025

Raduno turistico internazionale per auto storiche; emozionante tour automobilistico organizzato da Automobile Club San Marino – Automotoclub Storico Sammarinese.

Punto partenzaMultieventi Sport Domus – Serravalle, San Marino Orariven 29/08 “Castelli Sprint” ore 20:30; sab 30/08 “Giro dei Castelli” ore 14:30 IngressoGratuito Info +378 0549 908860 · info@automobileclub.sm

“Festa di Torraccia”

29 agosto – 31 agosto 2025

Festeggiamenti a Torraccia con programma religioso, ludico e gastronomico; tre giorni per tutti all’insegna del buon cibo e della musica con Dj Enzo Persueder e l’Orchestra Daniele e Lia Tarantino.

LuogoParco Montelupo / Piazzale della Torre, Torraccia – San Marino OrariConsultare il programma IngressoGratuito Info Coop. Montelupo +39 331 7185376 · Pagina Facebook

“59° Campionato Nazionale AICS di Atletica Leggera e 2° Campionato Nazionale Paralimpico”

29 agosto – 31 agosto 2025

L’evento è organizzato dall’AICS in collaborazione con la San Marino Athletics Academy. Oltre 760 atleti, 28 associazioni sportive, partecipanti dai 5 ai 94 anni. Tre giornate di gare e momenti di condivisione e cultura dello sport.

LuogoStadio Olimpico, Via Rancaglia, Serravalle – San Marino OrariConsultare il programma IngressoGratuito Info Scheda evento · sanmarinoathleticsacademy@gmail.com

“Pellegrinaggio di Pace e Speranza sulle orme di San Marino”

30 agosto 2025 · Ore 9:00

Itinerario religioso della Diocesi San Marino–Montefeltro e Diocesi di Rimini che ripercorre i luoghi significativi della vita del Patrono nella Repubblica, per valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico ecclesiastico.

PercorsoPartenza: Santo Marino (Poggio Torriana) → Arrivo: Basilica del Santo, Centro Storico San Marino IngressoGratuito Info Programma e dettagli

“Festa del Castello di Borgo Maggiore”

30 agosto 2025 · dalle 19:00

Borgo Maggiore festeggia con stand enogastronomici, cena in piazza, musica e allegria; live band “Revolution” e gran finale con DJ set.

LuogoPiazza Grande, Borgo Maggiore – San Marino IngressoGratuito Info +39 335 7331257 · Facebook Giunta Borgo Maggiore

Gli eventi potrebbero subire variazioni di data, luogo o annullamenti. Si invita a consultare il sito visitsanmarino.com o gli organizzatori per aggiornamenti.

Mostre

“Quale Repubblica. Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino”

Fino al 30 agosto 2025

Riflessione artistica con serie di immagini di 5 fotografi sammarinesi: Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi.

LuogoPalazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13, San Marino Città Orari10:00–18:00 IngressoGratuito Info +39 335 6400681 · bernucci@omniway.sm

Mostra “Memorie e Mestieri”

Fino al 3 settembre 2025

Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo attraverso i dipinti di Pino Boschetti: botteghe, mercati e osterie.

LuogoPalazzo Sums, San Marino Città Orari10:00–18:00 BigliettiAccesso con biglietto del circuito Musei di Stato Info www.museidistato.sm/museoStato.html

San Marino Lincoln Days

Fino al 14 settembre 2025

3ª edizione dedicata alla lettera del Presidente USA Abramo Lincoln del 7 maggio 1861, in risposta alla cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti.

LuogoMuseo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orari9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html

“Tra mistero e fascino dell’affresco” – Personale di Ido Erani

Fino al 28 settembre 2025

Trenta opere ad affresco realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione.

LuogoMuseo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 – Centro Storico San Marino Orari9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html

Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino

Fino al 12 ottobre 2025

La mostra celebra i cento anni dalle prime monete d’oro della Repubblica (10 e 20 lire del 1925).

LuogoMuseo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orari9:30–18:30 (ultimo ingresso 18:00) Info www.museidistato.sm/museoStato.html

