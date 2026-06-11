Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di giugno

18° Raduno Moto BMW Storiche – dall’11 al 14 giugno

Organizzato dal BMW Historic Legend International Club (BHLIC), l'evento si terrà nella Repubblica di San Marino dall'11 al 14 giugno 2026. Sul Monte Titano si raduneranno prestigiose moto BMW d'epoca per quattro giorni dedicati a itinerari panoramici, cultura e tradizione gastronomica. Domenica 14 giugno è inoltre previsto un convegno dedicato a Camillo Castiglioni.

Luogo: Via Eugippo, Centro Storico e San Marino

Orario: consultare programma giornaliero

Info: eventi@bhlic.it - segreteria@bhlic.it

Evento gratuito



A San Marino passa la 1000 Miglia – 12 giugno

Venerdì 12 giugno la 1000 Miglia farà tappa nella Repubblica di San Marino, portando nel Centro Storico prestigiose auto d'epoca. Il percorso prevede prove cronometriche, il passaggio in Piazza della Libertà e l'attraversamento del Monte Titano, offrendo uno spettacolo unico tra motori e panorami. Per l'occasione, la funivia resterà aperta fino alle 22:00.

Luogo: , Centro Storico e San Marino

Orario: dalle 15:00 ingresso Ferrari e dalle ore 17:00 auto storiche

Info: 030 2318211 info@1000miglia.it

Evento gratuito



After sunset music– 12 giugno

Venerdì 12 giugno 2026, dalle ore 18:00 fino a tarda notte, il Funivia Caffè ospita ASIAN GROOVE con Hang The Dj. Una serata sulla terrazza panoramica tra sonorità soul, reggae, dub e hip hop.

Luogo: Bar Funivia, Borgo Maggiore

Orario: dalle 18:00

Info: 0549 963093

Evento gratuito









Festa del Castello di Chiesanuova – dal 12 al 14 giugno

Dal 12 al 14 giugno torna la tradizionale Festa del Castello di Chiesanuova. Tre serate all’insegna del divertimento con musica dal vivo e la consueta commedia dialettale. Saranno inoltre presenti stand gastronomici, gonfiabili e giostre per i più piccoli.

Luogo: Piazzale del Lavatoio, Chiesanuova

Orario: dalle 19:00 di venerdì 12 giugno

Info: chiesanuova@giuntedicastello.sm

Evento gratuito



Torneo dei Castelli 2026 – 13 giugno

Sabato 13 giugno si svolgerà il Torneo dei Castelli, organizzato dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi nella Cava dei Balestrieri, è uno degli eventi più rappresentativi della tradizione storica di San Marino. L’edizione di quest’anno coinvolgerà anche gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari sammarinesi, unendo valore educativo e tradizione. I nove Castelli si sfideranno nel tiro con la balestra antica da banco, accompagnati da cortei storici, musici, sbandieratori e figuranti in costume medievale.

Luogo: Cava dei Balestrieri - Centro Storico San Marino

Orario: dalle 17:00

Info: info@federazionebalestrieri.sm

Evento gratuito



IMS Music Fest – 14 giugno

Domenica 14 giugno si conclude la rassegna di fine Anno Accademico dell’Istituto Musicale Sammarinese. Gran finale alle ore 21:00 al Campo Bruno Reffi, mentre per tutta la giornata il Centro Storico sarà animato da concerti e performance degli allievi in varie location.

Luogo: Campo Bruno Reffi e Centro Storico San Marino

Orario: inizio concerti alle 8.30 - concerto finale alle 21.00

Info: 0549 883104 info@ims.sm

Evento gratuito



7° Rapid International SMR Memorial M. Maccapani– 14 giugno

L'evento è organizzato dalla Federazione Sammarinese degli Scacchi ed è omologato per la variazione del punteggio Elo Rapid FIDE.

Luogo: Grand Hotel, San Marino

Orario: dalle 10:00

Info e iscrizioni: +39 3357343666 smrchessfed@yahoo.it



Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



Anime Prave – fino al 7 luglio

La mostra presenterà una serie di opere pittoriche dedicate all’Inferno di Dante, nate da un accurato studio del testo. Le immagini di Giuseppe Fanfani traducono visivamente la forza drammatica e simbolica della parola dantesca.

Luogo: Museo di Stato, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi – fino al 12 luglio

Mostra di restituzione didattica

Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Immaginare la Pace – fino al 15 luglio

A cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori

Luogo: Palazzo Graziani, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lira Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo







