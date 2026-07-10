Gli eventi in programma a San Marino il secondo weekend di luglio
Sarah Toscano in concerto – 10 luglio
La grande musica dal vivo arriva al San Marino Outlet con Summer Vibes, la rassegna estiva che, dal 10 luglio al 14 agosto, porterà ogni venerdì sera, sul palco della nuova arena, spettacoli di alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana e internazionale. Ad aprire il calendario, venerdì 10 luglio, sarà Sarah Toscano, giovane voce del pop italiano, apprezzata per il suo stile fresco e contemporaneo. Negozi aperti con una promozione speciale dalle 18.00 alle 24.00.
Luogo: San Marino Outlet, Falciano
Orario: 21.00
Evento gratuito con prenotazione obbligatoria https://sanmarinooutletsummervibes.com/
Info: 0549 941325 reception@themarket.sm
Symbol Remember – 11 luglio
Torna la sesta edizione del Symbol Remember, l'evento che celebra lo storico locale di Domagnano. La famiglia Ercolani, insieme ai DJ e ai PR dell'epoca, ricreerà l'atmosfera iconica del Symbol Club con una serata dedicata agli indimenticabili anni '90. Protagonista sarà la musica, con il sound originale che ha fatto la storia delle tre sale del locale, aperto nel 1988 e diventato un punto di riferimento fino al 2005. Cena su prenotazione. Ingresso dopo cena dalle 23.00, senza prenotazione. In occasione dell'evento, il servizio funivia sarà prolungato fino alle ore 3.00.
Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico
Orario: 19.30 aperitivo e cena di gala a seguire – 23.00 inizio serata
Evento a pagamento
Info e prenotazioni: 335 7247174 symbol.associazione@gmail.com
Finale Campionato Sammarinese Tiro con la Balestra – 11 luglio
Il Campionato Sammarinese di Tiro con la Balestra è uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione della Federazione Balestrieri Sammarinesi. Nato nel 1969, rappresenta una sfida di precisione, continuità e tecnica che, dopo mesi di competizioni, porta alla proclamazione del nuovo Campione Sammarinese. La gara dell’11 luglio, alle ore 21:30 presso la Cava dei Balestrieri, si svolgerà in notturna con i tiratori in costume storico, offrendo al pubblico una serata in cui agonismo, tradizione e identità sammarinese si uniranno nel fascino della balestra.
Luogo: Cava dei Balestrieri, San Marino Centro Storico
Orario: 21.30
Evento gratuito
Info: info@federazionebalestrieri.sm
4th of July Party – 12 luglio
Una serata di festa al Podere Lesignano con cena e musica dal vivo, organizzata dalla Fratellanza San Marino-America. Il menu prevede hamburger, salsiccia, patatine fritte, gelato e bevande. L'intrattenimento musicale sarà affidato al duo Back to the 90s. La serata sarà arricchita dalla tradizionale lotteria con numerosi premi. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 luglio.
Luogo: Podere Lesignano, Serravalle
Orario: 19.00
Quota di partecipazione: €20 (soci) - 25€ (non soci) - €10 (bambini fino a 10 anni)
Info: 0549 903657 fratellanzasanmarinoamerica.com
Buonenove 2 – fino al 17 luglio
È la seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno fino al 17 luglio 2026, nove artisti realizzano opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.
Luogo: Castelli di San Marino, San Marino
Orario: consulta il sito dell’evento www.buonenove.com
Evento gratuito
Info: info@buonenove.com
Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.
Mostre
Inarrestabile – fino al 3 settembre
Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.
Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi – fino al 12 luglio
Mostra di restituzione didattica
Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Centro Storico di San Marino.
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
Immaginare la Pace – fino al 15 luglio
A cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori
Luogo: Palazzo Graziani, Città di San Marino.
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre
Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.
Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre
A cura del Dott. Roberto Ganganelli
Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre
A cura del Dott. Roberto Ganganelli
Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino
Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html
Comunicato stampa
Ufficio del Turismo
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