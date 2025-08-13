Ecco gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di agosto:
1. Mi Gusto San Marino – dal 13 al 17 agosto
Il Centro Storico si trasforma in un itinerario del gusto con street food, specialità locali e musica dal vivo. Stand gastronomici in Via Eugippo con proposte per tutti i palati e intrattenimento musicale dalle 20:00 alle 22:00.
- Luogo: Via Eugippo, Centro Storico San Marino
- Orario: 11:00 – 22:00
- Ingresso: gratuito
- Info: Facebook Mi Gusto
2. DiscOttanta Novanta e non solo – 15 agosto
Una serata di musica e ballo con Yuma & Zyba DJ alla consolle.
- Luogo: Via Donna Felicissima, Centro Storico San Marino
- Orario: 21:30
- Ingresso: gratuito
3. Alba sul Monte...in concerto – 17 agosto
Concerto all’alba nella cornice degli Orti dell'Arciprete, accanto alla Basilica del Santo, con vista sul Mare Adriatico. Si esibirà il Duo Pianistico Ad Parnassum (Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio).
- Luogo: Orti dell'Arciprete presso Basilica del Santo, Centro Storico
- Orario: 6:00
- Ingresso: € 5,00 (colazione inclusa – prenotazione consigliata)
- Info e prenotazioni: tel. 337 1008856 – cameratatitano@omniway
Gli eventi potrebbero subire variazioni di data, luogo o eventuali annullamenti. Si consiglia di consultare visitsanmarino.com o contattare gli organizzatori per aggiornamenti.
Mostre
1. Garibaldi, Statue in Movimento – fino al 17 agosto
Mostra fotografica di Francesco Arancioni dedicata all’Eroe dei Due Mondi, ripercorrendo i luoghi più significativi della sua vita.
- Luogo: Museo di Stato, Piazzetta del Titano 1
- Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info: Musei di Stato
2. The RSM Biennials – fino al 28 agosto
Un percorso nella storia degli artisti sammarinesi partecipanti alle Biennali di Venezia dal 1986 ad oggi.
- Luogo: Centro Congressi Kursaal
- Orario: 9:00 – 13:00 / 14:30 – 17:30
- Ingresso: gratuito
- Info: lamaisondelapetitesara@gmail.com
3. Quale Repubblica – dal 9 al 30 agosto
Cinque fotografi sammarinesi raccontano la Repubblica di San Marino con immagini e sguardi unici.
- Luogo: Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13
- Orario: 10:00 – 18:00
- Ingresso: gratuito
- Info: tel. 335 6400681 – bernucci@omniway.sm
4. Memorie e Mestieri – fino al 3 settembre
Opere del maestro Pino Boschetti che raccontano la vita quotidiana del Novecento romagnolo.
- Luogo: Palazzo Sums
- Orario: 10:00 – 18:00
- Info: Musei di Stato
Altre esposizioni
1. San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre
Terza edizione dedicata alla storica lettera inviata da Abramo Lincoln ai Capitani Reggenti nel 1861.
- Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta
- Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info: Musei di Stato
2. Tra mistero e fascino dell'affresco – fino al 28 settembre
Personale di Ido Erani con trenta opere ad affresco, alcune realizzate per l’occasione.
- Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31
- Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info: Musei di Stato
3. Aurea Libertas – fino al 12 ottobre
Mostra dedicata ai cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica.
- Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta
- Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)
- Info: Musei di Stato