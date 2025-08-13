Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di agosto

Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di agosto.

Ecco gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di agosto: 



1. Mi Gusto San Marino – dal 13 al 17 agosto

Il Centro Storico si trasforma in un itinerario del gusto con street food, specialità locali e musica dal vivo. Stand gastronomici in Via Eugippo con proposte per tutti i palati e intrattenimento musicale dalle 20:00 alle 22:00.

2. DiscOttanta Novanta e non solo – 15 agosto

Una serata di musica e ballo con Yuma & Zyba DJ alla consolle.

3. Alba sul Monte...in concerto – 17 agosto

Concerto all’alba nella cornice degli Orti dell'Arciprete, accanto alla Basilica del Santo, con vista sul Mare Adriatico. Si esibirà il Duo Pianistico Ad Parnassum (Francesca Fidotta e Biagio Lo Cascio).

Gli eventi potrebbero subire variazioni di data, luogo o eventuali annullamenti. Si consiglia di consultare visitsanmarino.com o contattare gli organizzatori per aggiornamenti.

Mostre


1. Garibaldi, Statue in Movimento – fino al 17 agosto

Mostra fotografica di Francesco Arancioni dedicata all’Eroe dei Due Mondi, ripercorrendo i luoghi più significativi della sua vita.

2. The RSM Biennials – fino al 28 agosto

Un percorso nella storia degli artisti sammarinesi partecipanti alle Biennali di Venezia dal 1986 ad oggi.

3. Quale Repubblica – dal 9 al 30 agosto

Cinque fotografi sammarinesi raccontano la Repubblica di San Marino con immagini e sguardi unici.

4. Memorie e Mestieri – fino al 3 settembre

Opere del maestro Pino Boschetti che raccontano la vita quotidiana del Novecento romagnolo.

Altre esposizioni

1. San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

Terza edizione dedicata alla storica lettera inviata da Abramo Lincoln ai Capitani Reggenti nel 1861.

2. Tra mistero e fascino dell'affresco – fino al 28 settembre

Personale di Ido Erani con trenta opere ad affresco, alcune realizzate per l’occasione.

3. Aurea Libertas – fino al 12 ottobre

Mostra dedicata ai cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica.


