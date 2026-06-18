Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di giugno

Billie Jean King Cup – fino al 21 giugno

Dal 15 al 21 giugno, il Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo ospita per la prima volta la più importante competizione mondiale a squadre del tennis femminile. In campo 13 nazioni: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Islanda, Irlanda, Kosovo, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Montenegro e San Marino che giocherà da Paese ospitante.

Luogo: Centro Tennis Cassa di Risparmio, San Marino

Orario: consulta il sito dell'evento www.fst.sm

Info: 0549 990578 info@fst.sm

Evento gratuito



Buonenove 2 – fino al 17 luglio

È la seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno fino al 17 luglio 2026, nove artisti realizzano opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.

Luogo: Castelli di San Marino, San Marino

Orario: consulta il sito dell’evento www.buonenove.com

Info: info@buonenove.com

Evento gratuito



Festa del Castello di Acquaviva – dal 18 al 21 giugno

4 giorni di musica, divertimento e buon cibo.

Luogo: Piazzale Cava della Fonte, Acquaviva

Orario: dalle 17.00

Info: 335 733 2957 acquaviva@giuntedicastello.sm

Ingresso a offerta libera















Vipers - Queen Tribute band in concerto – 19 giugno

Il San Marino Beer Fest torna a Campo Bruno Reffi per animare l’estate con musica e intrattenimento. Venerdì 19 giugno si esibiranno i Vipers, tribute band dei Queen attiva dal 2002 con oltre 2000 concerti in Europa. Guidati da Beppe Maggioni, semifinalista di The Voice of Italy, I Vipers propongono uno show che richiama l’energia di Freddie Mercury. Durante l’evento sarà disponibile anche un’ampia proposta gastronomica con pizze gourmet, hamburger di manzo locale e maxi stinco, accompagnati da birre alla spina internazionali.

Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino

Orario: Apertura stand alle 20.00, inizio concerti alle 22.00

Info: +39 335 7342728, 389 9456402 sanmarinofoodevents@gmail.com

Concerto gratuito



54° San Marino Rally e 11° San Marino Rally Historic – 19 e 20 giugno

Torna a San Marino una delle più prestigiose competizioni su sterrato, valida per il Campionato Italiano Rally Terra. Organizzato dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese, l’evento comprende anche l’11° Historic San Marino Rally e una prova del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior Sparco.

Luogo: Partenza e arrivo Porta San Francesco, Centro Storico di San Marino

Orario: consulta il sito dell'evento www.sanmarinorally.com

Info: 0549 909053 info@sanmarinorally.com

Evento gratuito



Love Generation 90 – 20 giugno

Sabato 20 giugno il San Marino Beer Fest farà nuovamente tappa a Campo Bruno Reffi con una serata dedicata a Love Generation 90, il format che celebra le hit dance di fine anni ’90 e inizio 2000, tra Eiffel 65 e Gigi D’Agostino, arricchito da effetti scenici, ballerine e mascotte. Durante l’evento sarà disponibile una ricca varietà gastronomica che include pizze gourmet, hamburger di manzo locale e maxi stinco, accompagnati da birre alla spina internazionali.

Luogo: Campo Bruno Reffi, Centro Storico di San Marino

Orario: Apertura stand alle 20.00, inizio concerti alle 22.00

Info: 335 7342728, 389 9456402 sanmarinofoodevents@gmail.com

Concerto gratuito













La Titanica – 20 e 21 giugno

La Titanica 2026, alla sua quinta edizione, è una ciclostorica non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca, pensata come un viaggio nel tempo alla scoperta di San Marino e dei territori limitrofi. L’evento si svolge tra la Repubblica di San Marino e i comuni di San Leo, Santarcangelo e Verucchio, offrendo un percorso tra i paesaggi del Monte Titano e della Romagna. È rivolta a tutti gli appassionati di ciclismo che desiderano vivere un’esperienza sportiva e culturale immersiva.

Luogo: Partenza e arrivo Piazza Grande, Borgo Maggiore

Orario: consulta il sito dell'evento www.latitanica.org/home

Info: 334 8987631 info@latitanica.org

Evento gratuito (scopri sul sito dell'organizzatore le quote di iscrizione per le gare)



ACS/ASS Motorshow – 21 giugno

Raduno per veicoli storici a due e quattro ruote che si terrà domenica 21 giugno presso l’Aeroclub Torraccia, organizzato dall’Automobile Club San Marino. La giornata prevede iscrizioni al mattino, un giro turistico con prove di abilità e un pranzo a base di pesce con successive premiazioni. La partecipazione costa €40 a persona e la prenotazione è obbligatoria entro il 19 giugno. Nel pomeriggio, meteo permettendo, sarà possibile effettuare voli panoramici.

Luogo: Aeroclub, Torraccia

Orario: 09.00

Info: 0549 908860 info@automobileclub.sm

Evento a pagamento: €40 a persona





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



Anime Prave – fino al 7 luglio

La mostra presenterà una serie di opere pittoriche dedicate all’Inferno di Dante, nate da un accurato studio del testo. Le immagini di Giuseppe Fanfani traducono visivamente la forza drammatica e simbolica della parola dantesca.

Luogo: Museo di Stato, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html









Inarrestabile – fino al 3 settembre

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi – fino al 12 luglio

Mostra di restituzione didattica

Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Immaginare la Pace – fino al 15 luglio

A cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori

Luogo: Palazzo Graziani, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lira Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino







