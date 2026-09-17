Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di settembre

Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di settembre.

11 Renata Tebaldi International Voice Competition – fino al 18 settembre

Dal 15 al 18 settembre il Teatro Concordia di Borgo Maggiore ospita l’11ª edizione del concorso internazionale dedicato ai giovani talenti della lirica. Venerdì 18 settembre in programma il “Concerto dei Vincitori” con orchestra sinfonica diretta dal Maestro Nicola Valentini.

Luogo: Teatro Concordia, Borgo Maggiore

Orario: concerto finale del 18 settembre alle ore 21.00

Info e biglietti: 335 8494950 – info@fondazionerenatatebaldi.org



Sport in Fiera – dal 18 al 20 settembre

Rassegna multidisciplinare del CONS - Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese – all'insegna dello sport e del divertimento. I visitatori, oltre a ricevere informazioni sull'offerta sportiva delle Federazioni Sammarinesi, potranno anche testare in prima persona gli sport di loro interesse oppure assistere a esibizioni e dimostrazioni che animeranno entrambi i pomeriggi della manifestazione.

Luogo: Centro Sportivo di Serravalle

Evento gratuito

Info: segreteria@cons.sm - www.cons.sm



Treno Bianco Azzurro – Corse guidate – dal 18 al 20 settembre

Un'esperienza unica per un viaggio nel passato a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia. Durata dell'esperienza: 30 minuti. Max 20 persone per ogni corsa

Luogo: Piazzale della Stazione, San Marino Centro Storico

Orario: venerdì 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 – sabato 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 – domenica 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30

Servizio gratuito

Info: 335 8493861 - info@trenobiancoazzurro.sm



25° Raduno Linea Gialla – dal 18 al 20 settembre

Rievocazione storico-militare e itinerante dedicata a veicoli storici della Seconda guerra mondiale e della Linea Gotica.

Luogo: Aeroclub Torraccia – Domagnano

Info: info@automobileclub.sm



San Marino Beer Fest – 18 e 19 settembre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live. Venerdì 18 settembre sul palco Radiokom – Vasco Rossi Tribute, sabato 19 settembre invece European Afro Tour.

Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana

Ingresso dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402

www.facebook.com/sanmarinobeerfestival





36° Gran Premio Nuvolari – 19 settembre

Il Gran Premio Nuvolari è una competizione automobilistica internazionale di regolarità, riservata alle vetture d'epoca. Le 300 vetture partecipanti, provenienti da tutto il mondo percorreranno i 1.100km sulle più belle strade del Centro-Nord Italia, transitando nei centri storici delle blasonate città d'arte. Sabato 19 settembre è in programma il passaggio nella Repubblica di San Marino.

Luogo: Piazza della Libertà, Centro Storico San Marino

Orario: passaggio delle auto storiche dalle 17.00

Evento gratuito

Info e programma: org@gpnuvolari.it - https://www.gpnuvolari.it/



Festa della Madonna Addolorata di Falciano – 19 e 20 settembre

Tradizionale festa popolare con musica, spettacoli, tombola e stand gastronomici.

Piazza di Falciano, Via dei Paceri – Falciano

Info: festa.di.falciano@gmail.com





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



Mostra "Cantare Francesco - Artisti in Opera" – fino al 20 settembre

Una mostra d’arte dedicata a San Francesco d’Assisi e al Cantico delle Creature, realizzata in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. A cura di Suor Maria Gloria Riva e Davide Rondoni, la mostra raccoglie le opere di artisti ispirati al carisma di Francesco e si sviluppa in tre sezioni: Cantare la natura, Cantare i luoghi e Cantare Francesco.

Luogo: Palazzo Graziani, San Marino Centro Storico

Orari apertura mostra: tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.45

Ingresso gratuito



Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 30 settembre

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni / 10.00-23.00 in occasione di "Giovedì in Centro"

Evento gratuito



Nata Diva – fino al 30 settembre

Esposizione narrativa dedicata al soprano Renata Tebaldi.

Luogo: Palazzo Arzilli – 2° piano sala eventi, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00 – 13.00 / 15.00 – 19.00

Dal 1° al 14 settembre: dal lunedì al sabato

Dal 15 al 30 settembre: dal martedì al sabato

Ingresso gratuito



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Comunicato stampa

Ufficio del Turismo

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