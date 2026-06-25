Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di giugno

Gli eventi del fine settimana a San Marino



Festa del Castello di Domagnano – fino al 28 giugno

Dal 25 al 28 giugno quattro serate di musica, eventi e convivialità. Un ricco programma di appuntamenti tra spettacoli, intrattenimento e momenti di festa per tutte le età.

Luogo: Piazza Filippo da Sterpeto Domagnano

Orario: consultare il programma su Facebook e Instagram @festadidomagnano

Ingresso libero

Info: festadidomagnano@gmail.com





In alto i calici nel Ghetto – 27 giugno

A distanza di 20 anni esatti ritorna la festa nel Ghetto a Fiorentino, una serata magica all'insegna della musica, del buon cibo e del vino locale.

Luogo: Via Ronchetti, Fiorentino

Orario: 19.00

Ingresso: €2,00





Tuttavia...coloriamo i diritti – fino al 28 giugno

“Tuttavia... coloriamo i Diritti!” celebra il 20° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità con un ricco calendario di iniziative dedicate all’inclusione, alla partecipazione e alla sensibilizzazione. Dopo il Forum pubblico del 24 giugno a Domagnano, il 27 e 28 giugno il Parco Ausa di Dogana ospiterà attività sportive inclusive, musica, laboratori, esperienze accessibili e momenti di incontro per tutta la comunità. Tra gli appuntamenti principali, il monologo dell’illustratrice e attivista Beatrice Tassone, lo spettacolo di Paolo Cevoli e la Color Run 2026 – Rare Run United, corsa-camminata inclusiva dedicata alla sensibilizzazione sulle malattie rare, accompagnata dall’arrivo della Rare Disease Motorun.

Luogo: Parco Ausa, Dogana

Orario: Sabato 27 dalle 15.00 - Domenica 28 dalle 09.00

Evento gratuito

Info: 337 1010500 contatto@attiva-mente.info





Giornata Internazionale dello Yoga – 26 giugno

Torna la Giornata Internazionale dello Yoga, giunta alla sua 9ª edizione. L’iniziativa, promossa dall’Ambasciata dell’India in collaborazione con le istituzioni sammarinesi, celebra la ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2014. L’edizione 2026, dedicata al tema “Yoga for Healthy Aging”, mette al centro il valore dello yoga per il benessere fisico e mentale e per un invecchiamento sano e attivo. I partecipanti saranno guidati dal Maestro indiano Pradeep Bhati e dagli insegnanti delle principali scuole sammarinesi in una pratica aperta a tutti, con attività dedicate ai bambini, esibizione di AcroYoga e momento conviviale finale.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: dalle 18.00

Evento gratuito

Info: 0549885400 ufficiostampa@esteri.sm



San Marino Photo Cosplay – dal 26 al 28 giugno

Dal 26 al 28 giugno torna a San Marino il più grande photoset dedicato al mondo cosplay mai realizzato sul territorio. L’evento offre a fotografi e cosplayer selezionati l’opportunità di creare shooting esclusivi in suggestive location distribuite nei nove Castelli della Repubblica. Il programma include workshop e sessioni di tutoring tenuti da fotografi, cosplayer e makeup artist professionisti, con attività pratiche all’aperto e percorsi formativi su prenotazione dedicati alla fotografia cosplay.

Luogo: Si svolge su tutto il territorio di San Marino

Orario: consulta il sito dell’evento http://www.sanmarinophotocosplay.com/

Evento gratuito

Info: photocosplay@sanmarinocomics.com





The Space Race 3 – 27 giugno

Torna con la sua terza edizione, l’evento esclusivo dedicato agli appassionati di auto sportive e di esperienze ad alta intensità. Un percorso emozionale che unisce l’adrenalina del Misano World Circuit al fascino della Repubblica di San Marino e del suo Centro Storico, Patrimonio UNESCO. Tra parata in pista, road experience, momenti di networking e lifestyle, la giornata offre un perfetto equilibrio tra passione per i motori, esclusività e scoperta del territorio. The Space Race 3 è l’appuntamento imperdibile per vivere i motori in una cornice unica e suggestiva.

Luogo: San Marino Outlet Experience e Campo Bruno Reffi-P7, Rovereta e San Marino Centro Storico

Orario: 10.00 punto di ritrovo San Marino Outlet Experience – 17.00 Campo Bruno Reffi P7

Evento gratuito

Info: https://thespace-race.com/







Abbronzatissima! – 28 giugno

La San Marino Concert Band apre la nuova stagione musicale con un concerto dedicato ai più grandi successi dell’estate, italiani e internazionali. Ogni brano sarà una suggestiva cartolina sonora capace di evocare emozioni, ricordi e voglia di vacanza. Uno spettacolo ricco di energia, musica e colore, pensato per far cantare, sorridere e vivere fin dalle prime note tutta la magia dell’estate.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: dalle 21.15

Evento gratuito

Info: 335 6322462 sanmarinoconcertband@gmail.com





Buonenove 2 – fino al 17 luglio

È la seconda edizione del progetto di arte pubblica diffusa della Repubblica di San Marino. Dal 15 giugno fino al 17 luglio 2026, nove artisti realizzano opere site-specific permanenti nei nove Castelli, trasformando spazi urbani in luoghi di dialogo tra arte contemporanea, identità locale e memoria collettiva. Un’iniziativa ideata da Davide Pagliardini per valorizzare il territorio attraverso nuovi sguardi sul paesaggio quotidiano.

Luogo: Castelli di San Marino, San Marino

Orario: consulta il sito dell’evento www.buonenove.com

Evento gratuito

Info: info@buonenove.com





3° Taekwondo San Marino Open – 27 e 28 giugno 2026

Organizzato dalla FE.SA.T., l’evento vedrà oltre 500 atleti internazionali di tutte le categorie (dai Kids ai Senior) sfidarsi su quattro ottagoni di gara, confermando la Repubblica di San Marino come hub d'eccellenza per le arti marziali giovanili e professionistiche.

Luogo: Multieventi Sport Domus, Serravalle

Evento gratuito

Info: taekwondosanmarino@gmail.com





Palio della Balestra SUMS - 28 giugno 2026

La Cava dei Balestrieri ospiterà il 1° Palio della Balestra SUMS, evento nato dalla collaborazione della S.U.M.S. con la Federazione Balestrieri Sammarinesi. La competizione rientra nelle celebrazioni ufficiali per il 150° anniversario di fondazione della Società Unione Mutuo Soccorso (1876-2026), a cui è dedicata anche la mostra tematica di filatelia e numismatica visitabile presso il Museo del Francobollo e della Moneta.

Luogo: Cava dei Balestrieri, Centro Storico di San Marino

Orario: 15.30

Evento gratuito

Info: 0549 991434 info@sums.sm





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.





Mostre



Anime Prave – fino al 7 luglio

La mostra presenterà una serie di opere pittoriche dedicate all’Inferno di Dante, nate da un accurato studio del testo. Le immagini di Giuseppe Fanfani traducono visivamente la forza drammatica e simbolica della parola dantesca.

Luogo: Museo di Stato, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Inarrestabile – fino al 3 settembre

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Aperto ScuolaMuseo 50 Grammi – fino al 12 luglio

Mostra di restituzione didattica

Luogo: Museo Pinacoteca San Francesco, Centro Storico di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Immaginare la Pace – fino al 15 luglio

A cura di ASFA – Associazione Sammarinese Foto Amatori

Luogo: Palazzo Graziani, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lira Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre

Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino







