Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di luglio

Giovedì in Centro – 23 luglio

Cinque serate speciali nel Centro Storico di San Marino dedicate a shopping, cultura, spettacoli e gusto. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, negozi, bar, ristoranti, musei, Shop Vendite Filatelico e Numismatico, e attrazioni prolungheranno l'orario di apertura, accompagnati da musica e performance dal vivo. Durante le serate sarà possibile vivere l'emozione di un viaggio a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro dalle 20.00 alle 23.00. Inoltre sarà possibile raggiungere San Marino con il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini attivo fino alle 23.15 e il servizio Funivia che collega Borgo Maggiore al Centro Storico operativo fino alle 00.45.

Luogo: San Marino Centro Storico

Orario: fino alle 23.00

Evento gratuito

Info: 0549 882914 info@visitsanmarino.com



E...state col Consorzio – Tramonti in Vigna – 23 luglio

L’estate sammarinese alla scoperta di tradizione, gusto, arte, benessere e musica, in location uniche della Repubblica di San Marino. Nell’ambito del progetto “Dalla Terra alla Tavola” del Consorzio Terra di San Marino, giovedì 23 luglio, Tramonti in Vigna: aperitivo, DJ set e degustazione dei vini della Cantina San Marino nella splendida cornice del Centro Sperimentale Bosche.

Luogo: Cinque Vie, Falciano

Orario: 19.00

Quota di partecipazione: contattare l’organizzatore

Info: 331 2697482 consorzioterradisanmarino@gmail.com



Fantasy - SM Accordion Concert Academy – 23 luglio

Torna Castellaccio Vibra Musica 2026, la rassegna musicale nel suggestivo sito archeologico del Castellaccio di Fiorentino, tra natura, storia e un'acustica d'eccezione. Quattro appuntamenti, con un repertorio che spazia dal barocco al Novecento, a cura del M° Augusto Ciavatta. Si parte giovedì 23 luglio con Fantasy, concerto della SM Accordion Concert Academy. Gli appuntamenti successivi si terranno il 4, 12 e 29 agosto.

Luogo: Castellaccio, Fiorentino

Orario: 18.30

Evento gratuito

Info: 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm

Summer Vibes 2026 - Fred De Palma in concerto – 24 luglio

La grande musica dal vivo al San Marino Outlet con Summer Vibes, la rassegna estiva che continua a portare ogni venerdì sera, sul palco della nuova arena, spettacoli di alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana e internazionale. Venerdì 24 luglio salirà sul palco Fred De Palma, tra i principali protagonisti della scena urban-pop italiana, noto per le sue hit che uniscono rap, pop e sonorità latine. Negozi aperti con una promozione speciale dalle 18.00 alle 24.00.

Luogo: San Marino Outlet, Falciano

Orario: 21.00

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria https://sanmarinooutletsummervibes.com/

Info: 0549 941325 reception@themarket.sm



Get It! – 24 luglio

Una serata alla scoperta dell’inglese dentro di te, condotta da Barbara Gambini. Un incontro per imparare l’inglese in modo spontaneo, coinvolgente e gratificante, attraverso strategie, materiali e consigli pratici per migliorare pronuncia, comprensione e conversazione. Un appuntamento utile e divertente aperto a tutti: studenti, insegnanti e a chi desidera avvicinarsi o migliorare la propria conoscenza della lingua inglese. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Centro Sociale di Dogana.

Luogo: Parco Laiala, Serravalle

Orario: 21.00

Evento gratuito

Info: 0549 885518





San Marino Antiqua – 24, 25 e 26 luglio

Il Centro Storico della Repubblica di San Marino diventa un palcoscenico medievale a cielo aperto. Per tre giorni, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva nel Medioevo, tra storia, tradizioni e intrattenimento, in un’atmosfera coinvolgente per tutta la famiglia. Oltre 800 figuranti animeranno piazze e luoghi simbolo con tornei, combattimenti, giochi storici, arcieri e antichi mestieri. Appuntamenti principali: l’evento sarà inaugurato venerdì alle 21.30 nella suggestiva Cava dei Balestrieri con il Torneo di Fuoco, a cura di Filmont 301. La manifestazione prosegue sabato e domenica dalle 16.00 alle 24.00 con animazioni e rievocazioni a cura dei Gruppi Storici: Federazione Balestrieri Sammarinesi, la Corte di Olnano e la Compagnia dell’Istrice, la Cerna dei Lunghi Archi di San Marino, la Compagnia della Forca e I Barattieri – Associazione Sammarinese Giochi Storici. Domenica 26 luglio, nell’ambito di San Marino Antiqua, il Centro Storico ospiterà: dalle 08.30 alle 16.30, il Torneo della Libertà - Campionato Assoluto di Arco Storico; dalle 21.30, il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, gara di tiro con la balestra antica all’italiana.

Un mercato medievale proporrà artigianato, prodotti tradizionali e manufatti d’epoca. Sarà inoltre possibile noleggiare costumi storici presso Lady Camelot. Durante l’evento saranno disponibili ristoranti e taverne con menù ispirati al Medioevo e visite guidate a tema medievale. Il servizio di funivia sarà attivo fino alle ore 1.00.

Il programma completo è disponibile su visitsanmarino.com

Luogo: San Marino Centro Storico

Orario: venerdì 24 ore 21.30 - sabato 25 e domenica 26 dalle ore 16.00

Evento gratuito

Info: 0549 882914 info@visitsanmarino.com



Festa del Castello di Fiorentino – 24, 25 e 26 luglio

Tre giorni di musica, spettacoli, buon cibo e divertimento

Luogo: Piazza XII Ottobre, Fiorentino

Orario e ingressi: consultare il programma https://www.facebook.com/giuntadicastellodifiorentino

Info: 366 331 5551 fiorentino@giuntedicastello.sm



Alba sul Monte...in concerto – 26 luglio

Tornano i concerti all'alba negli Orti dell'Arciprete, nel cuore del Centro Storico, con una suggestiva vista sul Mare Adriatico. La rassegna, giunta alla 18ª edizione e diretta dal M° Augusto Ciavatta, propone cinque appuntamenti dal 26 luglio al 23 agosto dedicati alla musica classica, al jazz e ad altri generi affini. L'esperienza si conclude con una colazione inclusa. Prenotazione consigliata

Luogo: Orti dell'Arciprete c/o Basilica del Santo, San Marino Centro Storico

Orario: 06.00

Ingresso: €5,00 inclusa colazione

Info: 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm



Torneo della Libertà – 26 luglio

Il Torneo della Libertà porta nel Centro Storico di San Marino il Campionato Assoluto di Arco Storico, aperto agli arcieri di Federazioni, Leghe e Associazioni italiane. I vincitori di ogni categoria si sfideranno nella finale del Collare di San Marino per il titolo di Campione dei Campioni dell'Arco Storico Italiano.

Luogo: San Marino Centro Storico

Orario: inizio 08.30

Evento gratuito, quota di iscrizione per partecipanti

Info: 21fsta.sanmarino@gmail.com www.ilunghiarchidisanmarino.org

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.





Mostre





Inarrestabile – fino al 30 agosto

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





9x9 Opere tra Muri e Pareti –

Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno –fino al 30 settembre

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni / 10.00-23.00 in occasione di "Giovedì in Centro"

Evento gratuito







1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



