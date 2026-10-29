Gli eventi in programma a San Marino l’ultimo weekend di ottobre

LeggiAmo con Gigio Valigio! Speciale Halloween – 30 ottobre

Letture per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni (e non solo). A cura dei “Lettori con la Valigia”.

Luogo: Centro Sociale di Dogana

Orario: 16.30

Evento gratuito

Info: 0549 883965



San Marino Beer Fest – 30 e 31 ottobre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 30 ottobre Rammstein Tribute Band con Ubermensch mentre sabato 31 ottobre Il tuo viaggio negli anni '90 con Love Generation 90.

Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana

Ingresso dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: 335 7342728 / 389 9456402

www.facebook.com/sanmarinobeerfestival



Halloween Ronde – 30 e 31 ottobre

Gara Ronde su asfalto, giunta alla sua 6° Edizione. Tracciato interamente rinnovato con quattro passaggi sulla prova speciale “Torrente San Marino” (lunga 10,44 km), che riprende storici tratti degli anni Ottanta e Novanta nel territorio del Comune di San Leo.

Luogo: San Marino

Evento gratuito - iscrizioni equipaggi a pagamento

Info: 353 3344432 info@scuderiasanmarino.com



Escape Room – 31 ottobre

Un’esperienza immersiva e adrenalinica all’interno di una galleria trasformata in una base militare contaminata, popolata da militari zombie. I partecipanti avranno 15 minuti per risolvere enigmi e trovare la via d’uscita, mettendo alla prova sangue freddo e capacità di collaborazione. L’attività, gratuita e consigliata a un pubblico adulto, prevede gruppi di 5 persone e prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Luogo: Galleria Borgo Maggiore

Orario: 18.40 - 1.00

Evento gratuito

Info e prenotazioni: 333 4315357 badcompany.rsmsoftair@gmail.com

https://badcompanyrsm.com/evento/escape-room-survive-the-outbreak/



Caccia al Tesoro – 31 ottobre

Halloween per bambini: il Centro Storico di San Marino si trasformerà in un’avventura tutta da vivere. Tra mappe segrete, enigmi e tesori nascosti, i giovani esploratori in costume saranno protagonisti di una divertente caccia al tesoro. Partenza dal Giardino dei Liburni.

Luogo: Giardino dei Liburni, San Marino Centro Storico

Orario: 16.30 - 19.30

Evento gratuito

Info: badcompany.rsmsoftair@gmail.com



Halloween Party – 31 ottobre

Festa di Halloween per bambini, con laboratori, spettacoli di magia e una merenda organizzata dalla Giunta di Castello.

Luogo: Piazza Filippo da Sterpeto, Domagnano

Orario: 16.30 - 19.00

Evento gratuito

Info: 0549 883357 domagnano@giuntedicastello.sm



33° Torneo Indoor di tiro con l'arco – 31 ottobre e 1 novembre

Il tradizionale appuntamento autunnale con il tiro con l'arco indoor organizzato dagli Arcieri del Titano, in collaborazione con la FSTArco e valido per i ranking federali.

Luogo: Via Nitella, 112, palestra di Acquaviva

Ingresso gratuito

Info e dettagli: 366 5365570 arcierideltitano@gmail.com





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.





Mostre





I mai visti del Museo di Stato – dal 31 ottobre fino al 31 gennaio

Ciclo espositivo al Museo di Stato: un percorso alla scoperta di dipinti finora mai presentati al pubblico, con inaugurazioni a cadenza quindicinale. Ogni appuntamento è arricchito da una visita guidata condotta dalla curatrice, occasione per approfondire le opere e conoscere da vicino i dettagli della collezione. Le visite guidate, a ingresso gratuito, si svolgeranno il sabato alle ore 17:00 nelle seguenti date: 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre.

Luogo: Museo di Stato, San Marino Centro Storico

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, San Marino Centro Storico.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 6 novembre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, San Marino Centro Storico.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Mostra Anima e Corpo – fino al 15 novembre

Le trasformazioni, i segni e le molteplici dimensioni della bellezza femminile. La mostra si inserisce nel programma di Ottobre Rosa 2026, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In esposizione le opere di 20 artisti sammarinesi e italiani, in un percorso dedicato alla bellezza, alla trasformazione e alla rinascita, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della prevenzione, delle cure e del benessere. Le iniziative di quest’anno sono dedicate a Mariella Mularoni, figura istituzionale che ha sempre sostenuto con impegno i progetti di prevenzione, il concorso d’arte e la realizzazione della mostra.

Luogo: Spazio espositivo Palazzo SUMS, San Marino

Orario: 9.00-17.00

Ingresso gratuito

Info: 0549 994145













Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 31 gennaio 2027

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni

Ingresso gratuito



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino















