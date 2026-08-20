Gli eventi in programma a San Marino nel weekend dal 21 al 23 agosto

Gli eventi in programma a San Marino nel weekend dal 21 al 23 agosto.

Papa Leone XIV in visita nella Repubblica di San Marino – 22 agosto

A distanza di 15 anni dall’ultimo Pontefice salito sul Titano, sabato 22 agosto, San Marino accoglierà Papa Leone XIV, in visita alla Repubblica per una testimonianza di Pace che parla al mondo.

Per approfondimenti sul programma:

https://www.esteri.sm/pub1/EsteriSM/Visita-del-Santo-Padre.html

Info: visitasantopadre@esteri.sm



Treno Bianco Azzurro – Corse guidate – 23 agosto

Un'esperienza unica per un viaggio nel passato a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia. Durata dell'esperienza: 30 minuti. Max 20 persone per ogni corsa

Luogo: Piazzale della Stazione, San Marino Centro Storico

Orario: domenica 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30

Servizio gratuito

Info: 335 8493861 - info@trenobiancoazzurro.sm



Quel gran genio…le canzoni di Battisti come non le hai mai sentite – 23 agosto

Una serata interamente dedicata a Lucio Battisti, uno degli autori più rivoluzionari e amati della musica italiana. La San Marino Concert Band ne reinterpreta il repertorio in chiave orchestrale, trasformando brani senza tempo in un omaggio pensato per emozionare il pubblico di ogni generazione.

Luogo: Campo Bruno Reffi, San Marino Centro Storico

Orario: 21.15

Evento gratuito

Info: 335 6322462 sanmarinoconcertband@gmail.com



Alba sul Monte...in concerto - Gioacchino, Maestro…in cucina – 23 agosto

Ultimo appuntamento della rassegna, giunta alla 18ª edizione e diretta dal M° Augusto Ciavatta, che propone concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete, con una suggestiva vista sul Mare Adriatico.

Al termine del concerto è prevista una colazione. Prenotazione consigliata.

Luogo: Orti dell'Arciprete c/o Basilica del Santo, San Marino Centro Storico

Orario: 06.00

Ingresso: € 5,00 inclusa colazione

Info: 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm



Sagra dell’Uva – 21- 23 agosto

Tre serate di cucina tipica, musica, balli, giochi e la tradizionale gara di pigiatura dell’uva.

Luogo: Parco Passo del Sorbo, Ventoso

Evento gratuito







Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.



Mostre



Inarrestabile – fino al 30 agosto

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre

Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 30 settembre

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni / 10.00-23.00 in occasione di "Giovedì in Centro"

Evento gratuito



1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Comunicato stampa

Ufficio Stampa Turismo

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: