Gli imprenditori sammarinesi replicano al Congresso di Stato.

Anche in questo giorno di festa, Venerdì 1° Maggio, siamo costretti ad ascoltare l’ennesima passerella stampa degli ill.Mi Segretari di Stato. Forse il 5 Maggio molti di noi potranno riaprire le proprie aziende: come? ad oggi, ancora non vi è certezza! Si parla di presidi obbligatori: bene, quali? Mancano 4 giorni e non ci viene dato neanche il tempo materiale di riorganizzare la partenza, con un decreto che sarebbe dovuto uscire almeno una settimana prima… ma che ancora non esiste… si aspettano ancora i confronti last-minute con le associazioni di categoria nel week-end. Ma veniamo alle informazioni, inerenti ai finanziamenti garantiti dallo Stato, enunciate dall’ill. Mo Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, in conferenza, che ci riguardano direttamente: a Suo dire “stanno pervenendo numerose domande se deve uscire o meno una circolare, le imprese sono trattate nel decreto 63... Lo Stato si affianca alle imprese alla garanzia del prestito…le banche devono adottare un approccio basato sul rischio, sulla qualità del credito…già da questo momento, senza nessuna circolare apposita, possono rivolgersi (le imprese) già alle banche…” Egregio sig. Gatti vorremmo farLe presente che, come da nostra ultima lettera, ad oggi, dopo ben 10 giorni dal decreto nr 63/2020, nessuna banca ha direttive per accettare richieste di finanziamento con garanzia statale ed, oltretutto, da molte banche, ci è stato risposto che aspettavano una circolare applicativa. Continuate pure a fare confronti con le associazioni: noi stiamo ancora aspettando una Vostra risposta in merito ad un incontro costruttivo richiesto più volte. Chi, meglio di Noi, Vi può illustrare in maniera pratica come funziona il mondo economico sammarinese? Tanto Le dovevamo per dovere di precisazione.

Saluti, Imprenditori Sammarinesi



