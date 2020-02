Gli incontri bilaterali del Segretario Beccari a Ginevra

Sono proseguiti a Ginevra, a margine dei lavori della 43° sessione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, gli incontri bilaterali del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, con i colleghi Ministri degli Esteri ivi presenti. L’incontro con il Ministro degli Affari Esteri del Granducato del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha favorito il confronto su temi di carattere bilaterale e multilaterale. A quest’ultimo riguardo, il Ministro Asselborn ha annunciato le prossime candidature lussemburghesi in organismi elettivi ONU. Il Segretario di Stato Beccari ha illustrato al collega lo stato dei negoziati sull’Accordo di Associazione di San Marino con l’Unione europea e ricevuto dal Ministro Asselborn l’assicurazione del massimo impegno lussemburghese per la loro prosecuzione; è stata altresì offerta piena disponibilità dei Ministeri lussemburghesi nei confronti del Governo e dell’Amministrazione del nostro Paese. Con il Ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, si è svolto un colloquio cordiale, che ha sottolineato la particolare intensificazione, negli ultimi anni, delle relazioni fra i due Paesi. L’incremento dell'interscambio commerciale in specifici settori, fra cui quello agro-alimentare, l’Accordo bilaterale per l’abolizione dei visti d’ingresso, ormai prossimo alla firma, e la probabile partecipazione sammarinese al Forum economico di San Pietroburgo, sono la conferma dell’intensificazione della collaborazione. Il Forum di San Pietroburgo, quale importante momento di contatto tra operatori economici di tutto il mondo, potrebbe costituire l’occasione di una visita ufficiale del Segretario di Stato Beccari in Russia, in risposta all’invito pervenuto dal collega russo. Il Ministro Lavrov ha altresì ricordato con piacere la partecipazione di una rappresentanza parlamentare sammarinese al Forum sul parlamentarismo e ringraziato per l’appoggio del Governo sammarinese alla candidatura della Federazione Russa al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite. Infine, il Segretario di Stato Beccari, prima del suo rientro a San Marino, si è intrattenuto in un breve colloquio di cortesia con il Ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlić Radman, preludio ad un più approfondito incontro di lavoro con la Presidenza di turno croata dell’Unione europea, già programmato a Zagabria per dopodomani, venerdì 27 febbraio.



