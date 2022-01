Gli orari degli hub vaccinali della Romagna. Domani, giovedì 6 gennaio, accesso sempre solo su prenotazione

Continua a pieno ritmo la campagna vaccinale anche in Romagna. Ricordiamo a tutti i cittadini che gli accessi agli hub vaccinali possono avvenire solo su prenotazione, tranne che per alcune categorie per le quali sono già previste fasce di accesso dedicate. Riportiamo, di seguito, gli orari di tutti i punti vaccinali della Romagna, ricordando che domani, giovedì 6 gennaio, l’accesso avverrà solo su prenotazione, come avviene tutti giorni.

Cesena

Cesena - Fiera di Cesena via Dismano 3845 Pievesestina (aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30)

Rubicone

Savignano sul Rubicone - Rubicone Fashion Outlet, Piazza Trattati di Roma 1 (aperto tutti i giorni della settimana , dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30)

Forlì

Forlì - Fiera via Punta di Ferro 2 (aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle 19.30)

Ravenna

Ravenna - c/o Centro commerciale ESP, in via Marco Bussato 220 (aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30)

Faenza

Faenza - Fiera via Risorgimento 3 ( aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 )

Lugo

Lugo - Centro Sociale "il Tondo" via Lumagni 30 ( aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 )

Rimini

Rimini - Strada Consolare Rimini-San Marino al numero civico 76 (superstrada DIREZIONE San Marino - semaforo INCROCIO VIA PIANAZZO E VIA DELLA GROTTA ROSSA (aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, dalle ore 8.30 alle 19.30)

Riccione

Riccione - piano terra ingresso lato mare del centro commerciale Perla Verde di via Berlinguer ( aperto tutti i giorni della settimana: dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30 )

c.s. Ausl Romagna