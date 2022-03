SAN MARINO Gli psicologi sammarinesi in aiuto della comunità ucraina

Gli psicologi sammarinesi in aiuto della comunità ucraina.

L’Ordine degli Psicologi della Repubblica di San Marino desidera fornire un aiuto concreto alla comunità Ucraina che vive in territorio, ai loro parenti e a tutti coloro che arriveranno, accolti nella necessità di mettersi in salvo. Nello specifico, i professionisti mettono a disposizione diverse competenze in maniera gratuita, per fornire 3-5 incontri di sostegno psicologico, EMDR, momenti di svago e gioco, terapia assistita con gli animali, per il supporto delle persone toccate da questa tragedia. Personalmente, come Presidente di quest’Ordine e a nome del Direttivo attualmente in carica, desidero ringraziare i professionisti iscritti per la loro generosità. Per accedere a questi incontri basterà inviare una richiesta a ordinepsicologirsm@gmail.com e si riceverà il contatto per la richiesta effettuata.



Di seguito l’elenco dei professionisti disponibili:

Simona Sforza, colloqui di sostegno in lingua italiana, disponibilità al mattino A

Angelica Bollini, colloqui di sostegno in lingua italiana e inglese

Mauro Masini, colloqui di sostegno in lingua italiana

Veronica Venturini, colloqui di sostegno in lingua italiana

Roberto Ercolani, esperto in EMDR per il trattamento del trauma in lingua italiana

Sara Bartolini, colloqui di sostegno in lingua italiana

Angelica Tura, colloqui di sostegno in lingua italiana

Alice Guardigli, momenti di svago e gioco per bambini e adolescenti in lingua italiana e inglese

Laura Muratori, terapia assistita con gli animali in lingua italiana

Stefania Straface, colloqui di sostegno in lingua italiana e inglese

Nubbia Reggini, colloqui di sostegno in lingua italiana e inglese e momenti di svago per bambini

Elisa Zanotti, colloqui di sostegno in lingua italiana

Laura Corbelli, colloqui di sostegno in lingua italiana



