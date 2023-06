Gli studenti dell’Itts “Belluzzi – Da Vinci” di Rimini progettano la scuola a consumo di energia quasi zero

Il lavoro è stato svolto dagli studenti dell’ITTS “Belluzzi Da Vinci” - sezioni 4C, 4D e 4E - nell’ambito del percorso di PCTO (ex alternanza scuola lavoro). I risultati ottenuti dalle tre classi quarte dell’indirizzo Elettronica, Elettrotecnica ed Automazione dell’istituto tecnico riminese sono stati presentati a docenti e genitori a fine anno scolastico nell’aula magna. Gli studenti, seguiti dai docenti tutor Marco Sanchini (4 C) e Stefano Lilla (4D, 4E) e da alcuni esperti del settore, hanno simulato la creazione di un’impresa che si occupa di efficientamento energetico degli edifici scolastici (4 C) e progettato una serie di impianti fotovoltaici da installare sulla copertura della scuola e sui parcheggi (per un totale di circa 300 kWp), in grado di fornire gran parte dell’energia elettrica necessaria al funzionamento dell’istituto (4D, 4E). Gli studenti hanno inoltre progettato 12 stazioni di ricarica da posizionare nel parcheggio della scuola a servizio dei veicoli a trazione elettrica, compresa la predisposizione per due stazioni fast da 200 kW. Il percorso, che comprende anche l’utilizzo delle competenze trasversali, si è articolato in tre fasi successive: rilievo accurato degli impianti elettrici ed elettronici presenti nella propria scuola; elaborazione e calcolo dei dati relativi ai consumi di energia elettrica e termica; ideazione di un sistema di controllo automatico in grado di parzializzare illuminazione e riscaldamento nelle aule in funzione dell’effettiva presenza di alunni e docenti; nonché la progettazione della necessaria copertura dei consumi da fonte rinnovabile (solare fotovoltaico). Ecco quindi, come dal problema legato agli elevati consumi energetici nasce il progetto che porta alla loro sensibile diminuzione con il conseguente beneficio in termini economici e di minor impatto ambientale per l’intera collettività. Si rileva anche il positivo impatto che questo progetto potrà avere sotto il profilo didattico e formativo per le nuove generazioni. Si ringrazia la Provincia di Rimini per il supporto tecnico ed il materiale fornito, essenziale per la buona riuscita del progetto e si invita la stessa a realizzare al più presto quanto progettato. Nelle immagini alcuni momenti della presentazione del progetto, con l’impianto fotovoltaico e il prototipo del sistema di automazione dell’aula.