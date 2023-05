Gli studenti dell’Università di San Marino a scuola di podcast insieme a due firme di Radio Rai

Gli studenti dell’Università di San Marino a scuola di podcast insieme a due firme di Radio Rai.

Due autori di Radio Rai saliranno in cattedra all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino mercoledì 31 maggio e giovedì 1° giugno per un laboratorio dal titolo “Raccontare con il suono - come fare un podcast”. L’iniziativa, organizzata da Usmaradio - Centro di Ricerca Interdipartimentale per la Radiofonia e rivolta a quindici studenti iscritti ai corsi di laurea, verrà curata da Gianni Gozzoli, che parallelamente all’attività radiofonica ha collaborato con realtà come la Regione Emilia - Romagna e Santarcangelo Festival, e Matteo Cavezzali, pluripremiato come scrittore e direttore artistico della rassegna letteraria ScrittuRa di Ravenna. Nove le ore di laboratorio previste negli spazi dell’emittente dell’Ateneo sammarinese, che trasmette dalla sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, nel centro storico: “In questo corso analizzeremo e impareremo come si realizza un podcast narrativo di qualità dall’inizio alla fine”, spiegano i due autori. “A partire da casi studio ed esercitazioni pratiche, affronteremo la fase di ideazione, la scrittura, la scelta della voce e dei suoni, fino alla promozione e alla distribuzione”. In programma inoltre l’ascolto di alcuni esempi, una panoramica delle attrezzature necessarie e una serie di registrazioni, senza dimenticare il montaggio audio e non solo. Un percorso diviso in fasi, quindi, per offrire un approfondimento completo su tutti gli aspetti coinvolti e valorizzare un settore in crescita: “Il pubblico dei podcast aumenta continuamente ormai da anni”, confermano Gozzoli e Cavezzali. “Nel 2021 sono stati 14,5 i milioni di italiani che hanno ascoltato podcast (dati Nielsen)”. Si tratta di una forma che “esalta l’efficacia e la potenza del racconto orale, poggiando su una cultura radiofonica che non è mai andata in crisi e valorizzando l’accessibilità e la qualità dell’esperienza di ascolto che l’innovazione tecnologica rende disponibile”. Per informazioni: lab@usmaradio.org

cs UniRsm

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: