Gli studenti della 5^ ‘C’ di una scuola elementare di Parma in visita al Comune di Rimini per un progetto di cittadinanza attiva

Ieri pomeriggio gli studenti della 5^ ‘C’ della Scuola “Convitto Nazionale di Maria Luigia” di Parma, accompagnati da 3 insegnanti, hanno fatto visita al Comune di Rimini per un saluto ‘istituzionale’. I ragazzi infatti, nella loro scuola a Parma, hanno completato un progetto di cittadinanza attiva denominato “Un Comune in comune”, simulando la costituzione di un ente pubblico con tanto di sindaco e amministratori, nominati fra loro. Nell’occasione della loro gita scolastica che si sta svolgendo a Rimini in questi giorni, hanno scelto di fare una visita alla casa comunale della città che li ospita, per presentare il loro progetto, che è già stato condiviso anche con gli amministratori del Comune di Parma. Ad accoglierli è stato l’assessore Francesco Bragagni che ha voluto condividere la loro iniziativa leggendo i pensieri da loro scritti e dedicati ai bambini romagnoli coinvolti nei territori alluvionati. Un gesto di solidarietà accompagnato anche dal dono fatto di quaderni e penne. A loro l’assessore ha ricambiato consegnando la penna con i colori e la scritta “Rimini”.

cs Comune di Rimini