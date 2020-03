Gli uffici CSU chiudono al pubblico, ma continua l'operatività

Gli uffici CSU chiudono al pubblico, ma continua l'operatività.

Ci si può rivolgere telefonicamente ai dirigenti e funzionari sindacali. In caso di impellente necessità, si può concordare un incontro su appuntamento

Per contribuire a contenere il più possibile la diffusione del corona virus, limitando al massimo gli spostamenti delle persone e le occasioni di contagio, dalla giornata di domani la CSU e le Confederazioni CSdL e CDLS chiudono gli uffici al pubblico, mantenendo comunque la propria attività e i propri servizi a favore dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini.

I dirigenti e funzionari delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni dei lavoratori possono essere contattati telefonicamente nei consueti orari d'ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/12.30 - 14.30/18.00).

Ricordiamo i recapiti: Centralino CSU, tel. 0549 962011 - CSdL tel. 0549 962060 - CDLS tel. 0549 962080.

Oltre a ciò, chi avesse impellente necessità potrà essere ricevuto presso i nostri ufficio previo appuntamento telefonico.

Per quanto riguarda il ritiro dei cedolini per il pagamento dei contributi delle bandanti, si informano i numerosi utenti delle Confederazioni sindacali che gli stessi cedolini vengono inviati per vie postali, comunque in tempi utili per il rispetto delle scadenze di pagamento.

Circa i pensionati, come già reso noto ieri, chi ha necessità di un contatto con le proprie federazioni di appartenenza può lasciare nome e numero di telefono ai numeri prima riportati e sarà ricontattato successivamente.

La CSU ringrazia i cittadini per la collaborazione, esprimendo la convinzione che con un forte spirito di coesione e senso di responsabilità, il paese riuscirà a superare questa difficile e inedita situazione di emergenza.



Comunicato stampa

CSU CSdL CDLS



