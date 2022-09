Gli ufo verso le nazioni unite grazie a San Marino?

Il prossimo 2 ottobre sarà presentata agli Eccellentissimi Capitani Reggenti una Istanza d’Arengo in cui si chiede che San Marino partecipi al piano d’azione denominato “Progetto Titano” congiuntamente elaborato dal Centro Ufologico Nazionale (CUN) e dall’International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER), ONG internazionale riunente specialisti del settore di 30 paesi. Il Progetto prevede che San Marino rivolga all’ONU una richiesta per la creazione di un Ufficio preposto all’organizzazione di una Conferenza mondiale sullo studio del fenomeno UFO, da tenersi annualmente nella Repubblica. Questo consentirebbe di capitalizzare al meglio il bagaglio di esperienze acquisito con l’ultratrentennale Simposio Mondiale annuale finora tenuto a San Marino a cura del CUN. Gli organizzatori dell’iniziativa si dicono certi che essa apporterebbe sostanziali benefici alla Repubblica in termini di qualificato ritorno turistico, conoscenza di San Marino nel mondo e positivo ritorno di immagine, valorizzando al meglio la storica neutralità della Repubblica del Titano. Questa proposta si iscrive a pieno titolo nel processo di chiarificazione del fenomeno UFO che ha avuto origine negli USA a fine 2017 e vede ora l’Amministrazione statunitense ammettere il suo carattere intelligente, tecnologico avanzato e di ignota provenienza producendo un interessamento che ha portato il fenomeno a essere preso in considerazione anche negli ambienti politici e istituzionali a livello mondiale. Consapevoli dell’impegno che la partecipazione al Progetto comporterebbe per San Marino, ma anche che essa apporterebbe alla Repubblica, i firmatari dell’Istanza confidano di avere operato al meglio per consentire al CUN e ICER di offrire a San Marino un’occasione promettente, e per mettere i decisori sammarinesi in grado di esercitare una scelta quanto più possibile responsabile e informata nell’interesse della Repubblica.

