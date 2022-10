Gli ufologi presentano

Il Centro Ufologico Nazionale (CUN) e l’ICER (International Coalition for Extraterrestrial Research) riunente esperti di 30 Paesi, diretti dal giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, hanno presentato a Roma ai media italiani i risultati del 31° Simposio Mondiale sugli UFO a San Marino da loro coordinato e appena conclusosi, con cui è stata formalmente avviata una procedura che prevede che la piccola Repubblica richieda all’ONU la trasformazione dell’annuale simposio suddetto in un evento delle Nazioni Unite a disposizione dei Paesi dell’Organizzazione. La procedura è una conseguenza del riconoscimento da parte del Pentagono, dopo 74 anni, del fatto che gli UFO sono una realtà oggettiva sotto controllo intelligente, di ignota provenienza e di natura tecnologica avanzata, aspetto che gli USA, sebbene con vi siano indicazioni in tal senso, percepiscono come una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale. La implicita possibilità che il fenomeno sia di natura extraterrestre implica a questo punto più che mai la necessità che la massima Organizzazione mondiale abbia a doversene occupare.

