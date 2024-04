Global Summit, da San Marino messaggi al mondo: più attenzione alla disabilità nei contesti di bioetica e battaglia alla “infodemia” Gli oltre 200 delegati a San Marino chiudono con due sfide: inclusione e lotta alle fake news Grande soddisfazione per gli organizzatori e per la Segreteria di Stato per la Sanità

Si è concluso con ampia soddisfazione di tutti i partecipanti e degli organizzatori il 14th Global Summit of National Ethics Committees, ospitato dalla Repubblica di San Marino grazie all’impegno della Segreteria di Stato per la Sanità, del Comitato Sammarinese di Bioetica e con il supporto di OMS e UNESCO. 200 delegati di Comitati Nazionali di Etica provenienti da 60 Paesi del mondo si sono dati appuntamento sul Titano il 17 aprile per affrontare temi divisi secondo le quattro tematiche prescelte (la preparazione alle crisi in tempi di scarsità di risorse; l’inclusione delle persone con disabilità e dei gruppi vulnerabili; l’accesso equo alle terapie innovative; la promozione della corretta comunicazione e della fiducia nella scienza e nelle istituzione anche in tempi di crisi) attraverso sessioni plenarie e sessioni parallele che hanno visto alternarsi speakers delle maggiori istituzioni mondiali e delegati dei Comitati Etici Nazionali. Nell’ultimo giorno di lavori, le Delegazioni, suddivise per macroaree geografiche, hanno potuto trarre un bilancio delle tematiche effettuate e individuare le modalità per applicare i risultati delle riflessioni nelle rispettive società. Inoltre, sono emerse le proposte sulle problematiche bioetiche che dovranno essere affrontate nel prossimo Global Summit che si terrà nel 2026 in Bangladesh. Unanime l’apprezzamento di tutte le Delegazioni per le due tematiche affrontate per la prima volta proprio in questo 14° Global Summit: la tutela dei diritti delle persone con disabilità e la loro inclusione negli organismi bioetici anche nei momenti di crisi e la ricerca di soluzioni per arginare il fenomeno esploso durante la pandemia, e che l’OMS ha definito “infodemia”, ossia la diffusione incontrollata di fake news. Dalla Repubblica di San Marino parte dunque l’appello ai Comitati Nazionali Etici di tutto il mondo di inserire nelle proprie agende questi due argomenti, così poco trattati nei documenti bioetici, ma che, insieme alla tematica delle catastrofi, costituiscono l’elemento caratterizzante del Comitato Sammarinese di Bioetica. La sfida di portare a San Marino il consesso bioetico più importante del mondo è stata affrontata e superata a pieni voti, non solo per l’imponente sforzo organizzativo che ha richiesto, ma anche per l’importanza e la novità delle tematiche affrontate e che diventeranno, proprio grazie alla spinta propulsiva del Comitato Sammarinese di Bioetica, argomento di approfondimento per molti altri Comitati Etici Nazionali. Grande soddisfazione è stata espressa per il lavoro fatto dal Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni.

cs SdS Sanità

