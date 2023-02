Global Tourism Resilience Day Delle Nazioni Unite: Il messaggio del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati

Global Tourism Resilience Day Delle Nazioni Unite: Il messaggio del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito che 17 febbraio di ogni anno si celebrerà il “Global Tourism Resilience Day”, la giornata mondiale della resilienza del turismo.

La risoluzione, proposta dalla Giamaica e condivisa da oltre 90 paesi, intende sensibilizzare sull’importanza del turismo nel mondo e contemporaneamente ricordare come i problemi del nostro tempo possano minare il futuro di uno dei più importanti settori economici.

La pandemia ha mostrato come le minacce globali all’economia del turismo siano sempre più dure e frequenti nel tempo e come epidemie, pandemie, conflitti, terremoti e catastrofi naturali possano colpire senza preavviso.

Il “Global Tourism Resilience Day” intende incoraggiare lo sviluppo di quelle capacità utili a rispondere meglio alle “interruzioni globali” consentendo al turismo e alla mobilità dei viaggiatori di riprendersi sempre più rapidamente dagli eventi che ne condizionano lo sviluppo.

Il turismo è uno dei principali settori economici del mondo, ma è anche una delle industrie più vulnerabili. Lo è per il mondo intero e lo è per la Repubblica di San Marino che non può quindi che condividere a pieno i contenuti della risoluzione delle Nazioni Unite.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: