Gloria Lisi per Rimini - Nuove intitolazioni.

Nuove intitolazioni La commissione consigliare del Comune di Rimini ha ratificato le nuove intitolazioni riguardanti tra l'altro GIORGIO GABER ed ENZO FERRARI. Due intitolazioni richieste a giugno dal gruppo Gloria Lisi per Rimini che manifesta ancora una volta la volontà del gruppo di essere anche costruttivi e propositivi nelle scelte per il bene della nostra città. Due intitolazioni che riguarderanno due rotatorie in località Viserba e Viserbella per due personaggi che hanno fatto la storia d'Italia e che ora saranno anche parte della storia riminese. Un ringraziamento alla commissione toponomastica e all'assessore Bragagni che senza preconcetti ha ritenuto valida la proposta fatta dal gruppo Gloria Lisi per Rimini che continuerà in tale prospettiva a stimolare l’amministrazione sui temi della città per la città.

