Gma srl: riconversione della produzione in mascherine produttive

Gma srl: riconversione della produzione in mascherine produttive.

Gma srl, azienda che produce e distribuisce da 30 anni lo storico marchio Messagerie sia in Italia che all’estero, ha convertito la consueta produzione di capi di abbigliamento concentrandosi esclusivamente sulla produzione di mascherine protettive. L’intera produzione è iniziata da qualche giorno e utilizzerà per la confezione cotone lavabile in doppio tessuto e riutilizzabile dopo il lavaggio. Le mascherine sono già disponibili, da questa settimana la consegna è già cominciata . L’azienda con sede a Fiorina, in seguito al decreto emanato, vede operativo solo il reparto produttivo. Per contattare il personale commerciale si prega di chiamare al 335 7341640 o scrivere una mail a press@messagerie.it

Comunicato stampa

Gma srl

I più letti della settimana: