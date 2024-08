Goletta Verde di Legambiente arriva in Emilia Romagna

Prosegue il viaggio della Goletta Verde di Legambiente lungo le coste adriatiche della penisola, approdando in Emilia-Romagna a Rimini dal 7 all’8 agosto. L’imbarcazione sarà ormeggiata presso il Marina di Rimini. I temi principali portati a bordo quest’anno saranno la tutela del mare e della biodiversità, l’educazione ambientale, eolico off-shore e infiltrazioni mafiose nel turismo. Il ricco programma della tappa emiliano-romagnola prevede diverse attività tra cui i laboratori di educazione ambientale focalizzati sulle tematiche dei progetti europei – Life Delfi, Life Elife, Life Turtlenest e Life Sea.Net – che viaggiano a bordo di Goletta Verde. In programma visite alla scoperta delle bellezze del territorio come il Ponte di Tiberio, ma anche al poco noto Marina di Rimini, e un incontro pubblico sul tema delle infiltrazioni mafiose nel settore turismo. La conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio delle acque si terrà l’8 agosto alle ore 11 a bordo di Goletta Verde presso il Marina di Rimini. Nel pomeriggio dell’8 agosto alle 16.30 il Flash Mob sull’eolico off-shore in programma al Bagno 53 “La Buratella”. “Come ogni anno accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo della Goletta Verde nella nostra regione, il mare è una delle risorse più preziose per il nostro territorio ed è bene tenere sempre alta la guardia sulla sua salvaguardia. Invitiamo cittadini e cittadine a partecipare numerosi alle attività in programma”, dichiara Davide Ferraresi, presidente Legambiente Emilia-Romagna.

