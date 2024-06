Gotofly su Tik Tok e Nuovo Magazine

Gotofly su Tik Tok e Nuovo Magazine.

Cresce la presenza GoToFly, marketing carrier di F.A. - Forlì Airport, sui canali social. Alle pagine più “tradizionali”, quali Facebook, Instagram e LinkedIn, GoToFly da oggi affianca Tik Tok.

Nato dall’esigenza di trasmettere e diffondere contenuti video e immagini con un taglio più orientato alle fasce giovanili, anche il canale Tik Tok GoToFly è interamente riservato alla promozione dei voli operati, per la Summer Season, dal network GoToFly. Quest’anno, a partire dalla metà di giugno, l’aeroporto “Luigi Ridolfi” collegherà Forlì a 12 destinazioni in Italia e Grecia. Sarà possibile raggiungere - acquistando il proprio biglietto su www.goto-fly.it - le più belle spiagge della Sicilia (Lampedusa, Trapani, Catania), della Sardegna (Olbia e Cagliari) e altre località, di grande richiamo turistico, a iniziare da Atene - hub a rilevanza internazionale - Mykonos, Zante, Lefkada, Karpathos, Corfù e Zante.

Oltre alla copertura digitale e all’utilizzo del web come strumento di marketing e vendita, dalla Summer Season 2024 GoToFly mette a disposizione dei passeggeri in partenza da Forlì, e che saliranno a bordo degli aeromobili Boeing 737-400 della flotta GoToFly, il nuovo magazine realizzato e stampato da Lime Edizioni Milano. La rivista, distribuita gratuitamente in aeroporto, ha visto il prezioso supporto tecnico della dirigenza di F.A. - Forlì Airport.

L’obiettivo del magazine è quello di essere un agile, piacevole e ricco “strumento” cartaceo utile a quanti desiderano conoscere un po’ più da vicino la Romagna, i territori e le città toccate dai collegamenti aerei. In questo numero, tra i vari contenuti d’interesse, un ampio servizio - corredato da splendidi immagini - dedicato alla mostra dei “Preraffaelliti” in corso, fino al 30 giugno, al Museo San Domenico di Forlì; le curiosità nascoste dei paesi e borghi appenninici; le meraviglie della Sicilia barocca; i panorami mozzafiato regalati dall’isola di Lampedusa; la storia millenaria della Grecia antica; la mondanità contemporanea e cosmopolita offerta da Atene Mykonos.

