Governi, architetti e urbanisti si riuniscono a San Marino per promuovere la cooperazione per uno sviluppo urbano

Governi, sindaci, architetti di spicco, urbanisti ed esperti si riuniranno a San Marino dal 3 al 6 ottobre 2022 per l'83 a sessione del Comitato sullo Sviluppo Urbano, l'Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La sessione sosterrà lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello regionale per promuovere alloggi accessibili, adeguati e neutrali dal punto di vista climatico e città inclusive, circolari, intelligenti e sostenibili.

Principi di lancio per l'architettura, la progettazione urbana e la pratica sostenibili.

I governi saranno invitati ad adottare la Dichiarazione di San Marino (San Marino Declaration), che sancisce l'impegno "a rafforzare il ruolo di architetti, ingegneri, geometri, urbanisti e designer nel garantire abitazioni, infrastrutture urbane e città sostenibili, sicure, salubri, socialmente inclusive, neutrali dal punto di vista climatico e circolari". La Dichiarazione propone una serie di "Principi per una progettazione urbana e un'architettura sostenibile e inclusiva", negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite - una carta della sostenibilità completa per la progettazione di tutti gli edifici e gli sviluppi urbani. Questi principi saranno lanciati e simbolicamente firmati da importanti architetti e urbanisti, tra cui Lord Norman Foster, Stefano Boeri, insieme agli Ordini degli Architetti di San Marino, Rimini e Pesaro in Italia. Il 3 ottobre alle 18.00 si terrà una conferenza stampa dedicata.

Conferenza stampa sull'adozione della Dichiarazione di San Marino

3 ottobre 2022 18.00 – 18.30

Sala Arengo, Centro Congressi Kursaal, San Marino. Dettagli sul collegamento zoom a seguire

Relatori:

Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino

Olga Algayerova, Segretario esecutivo UNECE

Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale

Lord Norman Foster, architetto e presidente della Fondazione Norman Foster

Stefano Boeri di Boeri Architetti (tbc)



Lord Foster terrà anche una Lectio Magistralis il 4 ottobre (12.45 – 14.15, Teatro Titano e online).

Promuovere la cooperazione sulle principali sfide a livello cittadino

Tra una serie di temi chiave dello sviluppo urbano sostenibile, la sessione di 4 giorni del Comitato discuterà di:  Il futuro del Forum dei sindaci dell'UNECE (Forum of Mayors) - una piattaforma pionieristica per mettere in pratica un multilateralismo nuovo e inclusivo. A seguito della decisione del Comitato sul futuro del Forum, il 7 ottobre alle 9.30 – 10.00 si terrà una conferenza stampa dedicata (seguiranno i dettagli e il collegamento online via Zoom).  La revisione dell'attuazione di Place and Life nell'UNECE - Un piano d'azione regionale 2030 (Place and Life in the UNECE – A Regional Action Plan 2030).  Una discussione sui bisogni emergenti della regione nei settori dell'edilizia abitativa, del patrimonio immobiliare e dello sviluppo urbano, con la partecipazione di sindaci, vicesindaci e rappresentanti delle città della Repubblica di Moldova, Polonia, Romania e Grecia, che condivideranno le loro esperienze, prospettive e sfide legate all'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina, oltre alle sfide legate agli sforzi di risposta e recupero in corso per il COVID-19. Le discussioni saranno informate da un'indagine sulle esigenze delle città.  Revisioni locali volontarie degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: misurare i progressi a livello locale.  Attuazione dell'iniziativa "Uniti per le città intelligenti e sostenibili".

Gli eventi collaterali si concentreranno su una serie di temi legati allo sviluppo urbano sostenibile: - Finanza verde per lo sviluppo urbano (3 ottobre, 12.40 – 14.15, ibrido) - In primo piano: SDG11: Città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili richiedono una progettazione e un'architettura urbana sostenibile e inclusiva (3 ottobre, 9.30 – 12.30 Ginevra, San Marino e ibrido) - Mobilità urbana e sicurezza stradale - con l'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Jean Todt (3 ottobre, 10.00 – 11.15, in presenza) - Inaugurazione della Foresta UNECE (per la Giornata Mondiale dell'Habitat, 4 ottobre, 8.30 – 9.00, in presenza) - Presentazione del Profilo di Città Sostenibile e del Piano Regolatore di San Marino (4 ottobre, 18.30 – 20.00, in presenza) - Laboratorio Impulso UNECE-FAO: “Alberi - La tecnologia della natura per costruire a prova di clima” (5 ottobre 2022, 12.30 – 14.30) - Impatto della crisi energetica sull'edilizia abitativa, la gestione del patrimonio immobiliare e lo sviluppo urbano (6 ottobre 2022, 12.40 – 14.15, ibrido)

Ulteriori informazioni Il programma completo della sessione e i dettagli degli eventi collaterali, insieme alle modalità di registrazione per la partecipazione di persona, sono disponibili sul sito https://unece.org/housing/cudhlm-session83 Elenco degli oratori di alto livello: vedi programme Per la sessione principale sarà disponibile uno streaming in diretta su: https://www.youtube.com/user/UNECE o altra piattaforma.

