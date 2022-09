Governi, architetti e urbanisti si riuniscono a San Marino per promuovere la cooperazione per uno sviluppo urbano sostenibile

Governi, sindaci, architetti di spicco, urbanisti ed esperti si riuniranno a San Marino dal 3 al 6 ottobre 2022 per l'83 a sessione del Comitato sullo Sviluppo Urbano, l'Edilizia Abitativa e la Gestione del Territorio della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE). La sessione sosterrà lo scambio di esperienze e buone pratiche a livello regionale per promuovere alloggi accessibili, adeguati e neutrali dal punto di vista climatico e città inclusive, circolari, intelligenti e sostenibili. Principi di lancio per l'architettura, la progettazione urbana e la pratica sostenibili. I governi saranno invitati ad adottare la Dichiarazione di San Marino (San Marino Declaration), che sancisce l'impegno "a rafforzare il ruolo di architetti, ingegneri, geometri, urbanisti e designer nel garantire abitazioni, infrastrutture urbane e città sostenibili, sicure, salubri, socialmente inclusive, neutrali dal punto di vista climatico e circolari". La Dichiarazione propone una serie di "Principi per una progettazione urbana e un'architettura sostenibile e inclusiva", negoziati sotto l'egida delle Nazioni Unite - una carta della sostenibilità completa per la progettazione di tutti gli edifici e gli sviluppi urbani. Questi principi saranno lanciati e simbolicamente firmati da importanti architetti e urbanisti, tra cui Lord Norman Foster, Stefano Boeri, insieme agli Ordini degli Architetti di San Marino, Rimini e Pesaro in Italia. Il 3 ottobre alle 18.00 si terrà una conferenza stampa dedicata.

Conferenza stampa sull'adozione della Dichiarazione di San Marino 3 ottobre 2022 18.00 – 18.30. Sala Arengo, Centro Congressi Kursaal, San Marino. Dettagli sul collegamento zoom a seguire Relatori:  Stefano Canti, Segretario di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino  Olga Algayerova, Segretario esecutivo UNECE  Jean Todt, Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale  Lord Norman Foster, architetto e presidente della Fondazione Norman Foster  Stefano Boeri di Boeri Architetti (tbc) Lord Foster terrà anche una Lectio Magistralis il 4 ottobre (12.45 – 14.15, Teatro Titano e online). Promuovere la cooperazione sulle principali sfide a livello cittadino Tra una serie di temi chiave dello sviluppo urbano sostenibile, la sessione di 4 giorni del Comitato discuterà di:  Il futuro del Forum dei sindaci dell'UNECE (Forum of Mayors) - una piattaforma pionieristica per mettere in pratica un multilateralismo nuovo e inclusivo. A seguito della decisione del Comitato sul futuro del Forum, il 7 ottobre alle 9.30 – 10.00 si terrà una conferenza stampa dedicata (seguiranno i dettagli e il collegamento online via Zoom).  La revisione dell'attuazione di Place and Life nell'UNECE - Un piano d'azione regionale 2030 (Place and Life in the UNECE – A Regional Action Plan 2030).  Una discussione sui bisogni emergenti della regione nei settori dell'edilizia abitativa, del patrimonio immobiliare e dello sviluppo urbano, con la partecipazione di sindaci, vicesindaci e rappresentanti delle città della Repubblica di Moldova, Polonia, Romania e Grecia, che condivideranno le loro esperienze, prospettive e sfide legate all'accoglienza dei rifugiati provenienti dall'Ucraina, oltre alle sfide legate agli sforzi di risposta e recupero in corso per il COVID-19. Le discussioni saranno informate da un'indagine sulle esigenze delle città.  Revisioni locali volontarie degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: misurare i progressi a livello locale.  Attuazione dell'iniziativa "Uniti per le città intelligenti e sostenibili". Gli eventi collaterali si concentreranno su una serie di temi legati allo sviluppo urbano sostenibile: - Finanza verde per lo sviluppo urbano (3 ottobre, 12.40 – 14.15, ibrido) - In primo piano: SDG11: Città inclusive, sicure, resilienti e sostenibili richiedono una progettazione e un'architettura urbana sostenibile e inclusiva (3 ottobre, 9.30 – 12.30 Ginevra, San Marino e ibrido) - Mobilità urbana e sicurezza stradale - con l'Inviato Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, Jean Todt (3 ottobre, 10.00 – 11.15, in presenza) - Inaugurazione della Foresta UNECE (per la Giornata Mondiale dell'Habitat, 4 ottobre, 8.30 – 9.00, in presenza) - Presentazione del Profilo di Città Sostenibile e del Piano Regolatore di San Marino (4 ottobre, 18.30 – 20.00, in presenza) - Laboratorio Impulso UNECE-FAO: “Alberi - La tecnologia della natura per costruire a prova di clima” (5 ottobre 2022, 12.30 – 14.30) - Impatto della crisi energetica sull'edilizia abitativa, la gestione del patrimonio immobiliare e lo sviluppo urbano (6 ottobre 2022, 12.40 – 14.15, ibrido)

Cs Segreteria Territorio

