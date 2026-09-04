Governo, Billi (Lega): “Durata, stabilità e credibilità. Ora avanti con meno tasse e più benessere”

“Oggi festeggiamo il Governo più lungo della storia della Repubblica italiana. La durata del Governo di Centrodestra è un segno di grande qualità politica: ha dato forza e stabilità all’Italia, fiducia ai mercati e credibilità internazionale. Dopo dieci anni di governi di sinistra, nessuno poteva avere la bacchetta magica e non era possibile sistemare tutto in pochi anni. Per questo il primo obiettivo doveva essere stabilizzare la posizione macroeconomica del Paese, rafforzarne la credibilità e creare basi solide per la crescita. Parallelamente abbiamo iniziato a sostenere concretamente il portafoglio degli italiani, ampliando la flat tax e riducendo il cuneo fiscale. Il prossimo Governo di Centrodestra, che vincerà le elezioni, proseguirà con ancora più forza su questa strada: meno tasse, più ricchezza, più stabilità e più benessere per ogni italiano. Prima abbiamo rafforzato le fondamenta del Paese; ora dobbiamo trasformare questa stabilità in maggiore prosperità per famiglie e imprese.” - lo afferma l’On.Simone Billi, capogruppo della Lega in Commissione Esteri.

c.s. Simone Billi, capogruppo della Lega in Commissione Esteri















