Governo e Coldiretti Marche: cooperazione e nuove opportunità per l’agricoltura sammarinese

Nei giorni scorsi il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Beluzzi e il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Matteo Ciacci hanno incontrato una delegazione della Coldiretti Marche. L’appuntamento ha rappresentato un ulteriore passo nel percorso di confronto e collaborazione tra la realtà agricola sammarinese e il mondo rurale regionale e nazionale italiano, nella convinzione che la cooperazione transfrontaliera costituisca una leva strategica per la crescita del comparto. Al centro del confronto, la volontà condivisa di rafforzare gli spazi di interscambio, attraverso lo scambio di esperienze, buone pratiche, percorsi formativi dedicati e strumenti comuni a supporto dell’integrazione dei mercati, con l’obiettivo di creare nuove opportunità per le aziende agricole sammarinesi. L’incontro ha consentito inoltre di approfondire le prospettive di sviluppo legate all’inserimento delle imprese locali in reti promozionali già attive nel territorio italiano, al consolidamento della filiera agricola, sia sotto il profilo produttivo che commerciale, e al rafforzamento delle competenze degli operatori del settore. In linea con il percorso già avviato, viene confermato il pieno sostegno al progetto volto a promuovere un dialogo diretto tra produttori e consumatori, così da valorizzare i prodotti agricoli sammarinesi e favorire una cultura alimentare consapevole, locale e sostenibile.

Il confronto con Coldiretti Marche si inserisce in una più ampia strategia di apertura e collaborazione che il Governo sta portando avanti per sostenere un comparto agricolo moderno, competitivo e protagonista del futuro del Paese.



c.s. congiunto Segreteria Affari Interni e Territorio e Ambiente









