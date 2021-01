Governo e forze di maggioranza a confronto su linee strategiche per il Paese

Nella giornata di oggi il Governo ed una rappresentanza dei Gruppi Consiliari di maggioranza si sono riuniti per un confronto sulle linee strategiche prioritarie per il paese, all’inizio di un nuovo anno che dopo mesi di prevalente gestione dell’emergenza sanitaria, vuole essere improntato sul raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo e alla stabilità economica del Paese. Un confronto continuo su questi temi riteniamo sia necessario nella programmazione dei lavori che ricalcano gli obiettivi già fissati nel programma di governo. Il lavoro di oggi permetterà di presentare al paese una agenda di interventi sulla quale siamo pronti ad avviare i necessari confronti con opposizioni parti sociali e associazioni datoriali. La sfida di oggi non è solo recuperare il terreno perso a causa del COVID ma mettere in sicurezza e soprattutto dare prospettiva ad un paese che già a gennaio 2020 presentava la necessità di interventi mai realizzati. Nessuna verifica di governo dunque, la maggioranza unita lavora come dal primo giorno di questa legislatura per attuare un programma di Governo ambizioso che riteniamo essere la chiave per il rilancio del paese.

I Gruppi Consiliari di Maggioranza Partito Democratico Cristiano Sammarinese Movimento RETE Domani - Motus Liberi Noi Per la Repubblica