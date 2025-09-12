TV LIVE ·
GP San Marino e Riviera Rimini: Attivo il servizio elicottero per raggiungere l'evento presso l'Aeroclub di Torraccia

12 set 2025
Si informa che, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini – MotoGP, in programma per domenica 14 settembre p.v. presso il circuito di Misano, vi è la possibilità per la cittadinanza interessata di raggiungere l’evento in elicottero.
Il decollo sarà previsto dall’aviosuperficie di Torraccia dopo ore 9:30, con rientro dopo le ore 16:00 dallo stesso circuito sempre per l’aerodromo di San Marino
Per informazioni dettagliate sui costi e per eventuali prenotazioni, è possibile contattare questo numero:
0549 901210
Posti limitati – si consiglia di prenotare per tempo.

Comunicato stampa
Aeroclub San Marino




