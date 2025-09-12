GP San Marino e Riviera Rimini: Attivo il servizio elicottero per raggiungere l'evento presso l'Aeroclub di Torraccia

Si informa che, in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini – MotoGP, in programma per domenica 14 settembre p.v. presso il circuito di Misano, vi è la possibilità per la cittadinanza interessata di raggiungere l’evento in elicottero.

Il decollo sarà previsto dall’aviosuperficie di Torraccia dopo ore 9:30, con rientro dopo le ore 16:00 dallo stesso circuito sempre per l’aerodromo di San Marino

Per informazioni dettagliate sui costi e per eventuali prenotazioni, è possibile contattare questo numero:

0549 901210

Posti limitati – si consiglia di prenotare per tempo.



Comunicato stampa

Aeroclub San Marino

