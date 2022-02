Gradara d’Amare: 12, 13 e 14 febbraio San Valentino nel Castello di Paolo e Francesca

Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio torna "Gradara d’Amare", un San Valentino speciale nel Castello di Paolo e Francesca Il San Valentino a Gradara è un lungo weekend ricco di emozioni per tutti gli Innamorati che potranno vivere momenti indimenticabili in uno dei Borghi più belli d’Italia Romantiche atmosfere, vie illuminate, cuori rossi, Pozzo delle Dediche, Registro degli Innamorati, itinerari animati, letture recitate, brindisi alla Rocca in stile anni Venti, speciale "Romantic Silent Music...e tanto altro!



Torna "Gradara d'Amare", l'evento che ogni anno offre l'occasione di trascorrere la festa di San Valentino in compagnia della dolce metà o della famiglia in uno dei più bei borghi d'Italia, reso immortale da Dante Alighieri nel V Canto dell’Inferno. Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 febbraio il ricco programma di "Gradara d'Amare" propone tante iniziative per vivere la magia di San Valentino, pensate per rendere davvero speciale il giorno più romantico dell'anno non solo per tutti gli innamorati che desiderano celebrare i loro sentimenti nella Castello dell’Amore, ma anche per tutte le famiglie con bambini. L’Amore è il filo conduttore delle iniziative che accendono il magico Borgo di romantiche suggestioni: le vie illuminate da candele profumate e decorate da cuori rossi, il Pozzo delle Dediche e il Registro degli Innamorati dove lasciare la propria firma d’Amore, coinvolgenti itinerari animati, letture recitate “al bacio”, un’intrigante serata con brindisi alla Rocca in atmosfera anni Venti, la speciale "Romantic Silent Music…in cuffia!”…e tanto altro!

Info e prenotazioni: sul sito della Proloco di Gradara www.gradara.org/eventi-a-gradara/gradara-damare-2022 Tel. 0541 964115 | Cell. 340 1436396 |info@gradara.org