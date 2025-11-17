Il Gran Gala del Kiwanis Club San Marino, tenutosi nelle sale eleganti del Grand Hotel Des Bains di Riccione, ha rappresentato uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’anno Kiwaniano. L’evento ha celebrato il tradizionale Passaggio di Campana e la riconferma di Mihaela Anghel alla Presidenza del Club, accompagnata dalla sua nomina a Ambasciatore del Kiwanis nel mondo, un riconoscimento che sottolinea il valore del suo impegno internazionale. A rafforzare il carattere istituzionale del Gala è stata la presenza del Console Generale della Romania a Bologna, Laura Nicoleta Nasta, la più alta autorità diplomatica presente alla serata. Da anni vicina alle attività del Kiwanis Club San Marino e alla comunità romena del territorio, il Console Generale ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale e del ruolo della diplomazia culturale nella crescita dei progetti umanitari dedicati ai più piccoli. Accanto a lei, numerose rappresentanze del mondo civico e associativo, tra cui la Dott.ssa Federica Bianchi, Presidente del Lions Club San Marino, e Cinzia Collevecchio, Past President del Club Agorà Rimini 11. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla Dott.ssa Cav. Biancamaria Toccagni Cerimoniere e Presidente del Lions Club Rimini Host, per la collaborazione costante e la sincera amicizia Kiwaniana.

«Questa serata porta con sé una duplice valenza» – ha dichiarato Mihaela Anghel – «la riconferma per la terza volta alla guida del nostro Club e la nomina a Ambasciatore del Kiwanis nel mondo. Un incarico che onora e responsabilizza, rafforzando il nostro impegno nel promuovere solidarietà, cultura della cura e diplomazia umanitaria». Un pensiero condiviso anche dalla socia fondatrice Biancamaria Toccagni, che ha ricordato come «il Kiwanis Club San Marino abbia saputo radicarsi nel tessuto della Repubblica e oltre i suoi confini, costruendo negli anni relazioni solide e progetti di forte impatto sociale». Durante la cerimonia, il Club ha accolto nuovi soci che arricchiscono la comunità Kiwaniana con competenze, sensibilità e spirito di servizio. Sono entrati a far parte del Kiwanis Club San Marino:

Adriana Salvatori

Irina Mihailenko

Victoria Bondarenko

Vittorio Brigliadori

Iuliana Gal

Dana Ioana Mihalache

Un momento di particolare rilievo è stato la nomina a Socio Onorario di Andrea Della Balda, riconoscimento riservato a personalità che si distinguono per meriti, visione e contributi significativi al bene comune.

Tra i passaggi più attesi, la presentazione del progetto “Accendi una speranza, accendi un desiderio”, che ha visto protagonista il Braccialetto di San Marino, una creazione esclusiva dell’orafo Giovanni Raspini e donata con grande generosità dalla socia Arianna Bellese. Il gioiello, messo all’asta durante il Gala, ha rappresentato un gesto simbolico e concreto: il ricavato sarà destinato ai service Kiwaniani rivolti ai bambini in difficoltà.

Ospite d’onore della serata è stata la Dott.ssa Alessandra Morelli, già funzionario dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR. La Dott,ssa Morelli per più di 30 anni ha mediato e dialogato con i Governi, con la Nato, con le Organizzazioni Non Governative (ONG) e con la Società Civile nelle aree più calde e fragili nel mondo. In Paesi quali Afghanistan, Albania, Georgia, Guatemala, Grecia, Kosovo, Ex Yugoslavia, Indonesia, Yemen, Myanmar, Ruanda, Sahara Occidentale, Sri Lanka, Somalia, fino al suo ultimo impegno umanitario di protezione e assistenza in Niger nel cuore del Sahel. Nel 2021 è rientrata in Italia dove ha iniziato un percorso sul tema ”L’economia della cura” come “Forza Umanizzante” per la nostra società. All’evento di gala del Kiwanis Club San Marino è intervenuta su un argomento di grande attualittà:“Abitare la Terra tra Paura e Speranza”, offrendo una riflessione profonda sul valore dell’empatia, della responsabilità catturando l’interesse e l’attenzione dei presenti. A moderare l’incontro è stata la Dott.ssa Cinzia Cola, politologa, giornalista della Consulta dell’informazione della Repubblica di San Marino che, ha curato nella prima parte della serata le interviste per San Marino RTV, Vicepresidente del Kiwanis Club San Marino, attenta voce del panorama culturale sammarinese, che ha guidato il dialogo con sensibilità e autorevolezza. La parte artistica ha visto protagonista la cantante Michelle, che ha interpretato due brani di intensa emozione, mentre il nuovo socio Vittorio Brigliadori ha donato al pubblico una poesia dedicata alla figura della madre, aggiungendo un tocco di delicatezza e introspezione alla serata. Un simbolo di luce condivisa Uno dei momenti più suggestivi del Gala è stato quello in cui tutti gli ospiti hanno acceso piccole candele ai tavoli, trasformando la sala in un mosaico di luci calde, simbolo di speranza e solidarietà. Le donazioni raccolte durante questo momento saranno destinate ai bambini meno fortunati, sostenendo i progetti umanitari del Kiwanis Club San Marino. Un ponte verso nuove collaborazioni istituzionali Grazie ai rapporti istituzionali costruiti negli anni dalla Past President e attuale Segretario del Club, Julija Mihailenko, è stato annunciato che il Kiwanis Club San Marino avvierà una stretta collaborazione con il Servizio Minori della Repubblica di San Marino, rafforzando così l’impegno condiviso per la tutela e il benessere dei più piccoli. Un evento che lascia un segno La serata si è conclusa con un momento conviviale e festoso, accompagnato dalla selezione musicale del DJ Umberto Allasia, che ha contribuito a creare un’atmosfera di entusiasmo e connessione. «Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai gentili sponsor della serata – Aquamarina, Estetique Michelle, Anghel Beauty, Rosanna Fabbri, la Dott.ssa Cinzia Cola, politologa e giornalista, la Dott.ssa Julija Mihailenko e la Cav. Dott.ssa Biancamaria Toccagni – per il prezioso sostegno e la generosa collaborazione che hanno contribuito al successo dell’evento. Un ringraziamento particolare è stato inoltre dedicato al Socio Onorario Liviu Anghel, che con attenzione, professionalità e instancabile dedizione cura ogni dettaglio organizzativo, contribuendo in modo determinante alla perfetta riuscita degli eventi Kiwaniani.» Il Gran Gala 2025 del Kiwanis Club San Marino ha unito eleganza, valore istituzionale, amicizia tra club, cultura e impegno sociale, confermando ancora una volta la vocazione del Kiwanis: servire i bambini e costruire comunità più forti, più consapevoli e più umane.

