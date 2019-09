Gran Premio Octo San Marino e Riviera di Rimini: la Repubblica di San Marino è Riders’ Friendly

Si scaldano i motori della MotoGP con il fitto programma di eventi della Riders’ Land Experience che precede il week end di gara.

La Repubblica di San Marino dedica un programma speciale riservato agli amanti delle due ruote con eventi e agevolazioni imperdibili.

La settimana di motori inizierà giovedì 12 settembre, ore 12.00 con la San Marino MotoGP Parade da Piazzale Lo Stradone. Le contrade del centro storico si trasformeranno in un vero e proprio circuito per il pre-event ufficiale del Gran Premio con una sfilata di moto e piloti delle 4 classi del Mondiale MotoGP (MotoGP, Moto 2, Moto 3 e Moto E). I piloti, preceduti dalla safety car ufficiale MotoGP, percorreranno viale Federico d'Urbino, saliranno in viale Antonio Onofri e dopo aver percorso via Donna Felicissima arriveranno in Piazza della Libertà per far vivere al pubblico una vera esperienza da paddock, dove faranno autografi e foto con i fans prima di tornare in circuito.

Nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre verrà attivato il servizio “Welcome Riders con MiGusto” dedicato ai mototuristi con attività gratuite e contenuti “di Gusto”. Si potrà parcheggiare a due passi dal centro in appositi stalli gratuiti riservati per l’occasione - in via Piana, davanti al Palazzo SUMS - e partecipare all’evento MIGUSTO SAN MARINO, evento enogastronomico, giunto alla 6^ edizione, che accompagna il visitatore in un percorso tra le vie del Centro Storico, alla scoperta delle eccellenze culinarie del territorio. Presso Palazzo SUMS sarà attivo un info point di “MiGusto” con servizio gratuito di deposito caschi e guardaroba (dalle 10.00 alle 20.00). Inoltre, tutti i Riders che visiteranno San Marino in questo magico weekend, potranno godere di sconti dedicati all'interno dei negozi e ristoranti del Centro Storico. Sarà dato anche spazio al tema della Mobilità Sostenibile con l’esposizione di una SMART Elettrica, in collaborazione Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici, e di una moto elettrica ad alte prestazioni di Energica Motor Company, in collaborazione con il Team Gresini. Per l’occasione il Palazzo SUMS e i parcheggi antistanti saranno allestiti con i colori del Gran Premio e la texture ufficiale della RIDERS’ LAND. Ma non è tutto: per la prima volta in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, la Federazione Sammarinese Motociclistica sarà presente in un momento conviviale, all’interno dell’area hospitality del Gran Premio: un'apericena organizzata con la collaborazione di Truckinbox sabato 14 settembre, dalle 18:00 fino alle 21:00, all’interno dell’area hospitality dell'American Racing Team.

Tutti gli eventi e le iniziative sono realizzate in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Istruzione, Cultura e lo Sport, la Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e il Turismo della Repubblica di San Marino, la Federazione Sammarinese Motociclistica e l’Ufficio del Turismo.





#RideOnColors #TheRidersLand #SanMarinoGP

Comunicato stampa

Ufficio del Turismo