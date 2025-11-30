Grande entusiasmo per la tradizionale Cena degli Auguri organizzata dall’Associazione “Amici di Padre Marcellino”.

Venerdì 28 novembre, presso il Ritrovo dei Lavoratori a San Marino Città, si è svolta con grande entusiasmo la tradizionale Cena degli Auguri organizzata dall’Associazione “Amici di Padre Marcellino”. Un evento che ha unito amici vecchi e nuovi in un’occasione di convivialità e riflessione, all’insegna del ricordo e della speranza.

Il motto della serata, “Il ricordo è il frutto del passato e il seme del futuro”, ha sottolineato lo spirito di questa riunione, che ha rappresentato un momento di condivisione per fare il punto della situazione, rivivere i ricordi degli anni passati e tracciare nuove luminose traiettorie. L’Associazione, nata nel 2013, ha come obiettivo quello di mantenere vivo il ricordo di Padre Marcellino, il “Leone africano”, e di portare avanti il suo luminoso disegno di carità e amore, testimoniato dal suo instancabile impegno a sostegno degli ultimi, in particolare dei bambini africani che, nonostante le difficoltà, continuano a sorridere.

Padre Marcellino, nato a Parigi il 6 dicembre 1930 e cittadino sammarinese, ha trascorso la sua vita in Congo, nelle zone più disagiate di Lubumbashi, Kinshasa e Bukavu, dedicandosi con passione a garantire istruzione, infrastrutture sanitarie e alfabetizzazione, con particolare attenzione a bambine e donne.

Durante la serata, il poeta dialettale sammarinese Checco Guidi ha allietato i presenti recitando alcuni versi in vernacolo. Ha inoltre consegnato all’associazione il ricavato finale della vendita del suo ultimo libro, “Sli faldedi del non”, dedicato alle storie e ai ricordi dell’infanzia, simbolo della memoria collettiva del nostro Paese e della sua comunità. Le “Favole e racconti d'infanzia per bambini dai tre ai centouno anni” di Guidi rappresentano un tesoro da tramandare di generazione in generazione, mantenendo vivo il senso di appartenenza e identità.

L’Associazione “Amici di Padre Marcellino” rinnova il suo impegno nel continuare il cammino di solidarietà e speranza, ispirandosi all’esempio di Padre Marcellino e ai sogni di un futuro migliore per chi ha più bisogno.



