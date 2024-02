Grande interesse per l'anteprima del docufilm "Anime nel fango - L'alluvione in Romagna"

Il giorno della prima del Docufilm Anime nel fango di Ettore Zito, tratto dall'omonimo libro scritto da Luca Giacomoni, si avvicina velocemente e con lui cresce il fermento per la definizione degli ultimi particolari.

C'è molta attesa intorno a questo nuovo evento che contribuirà in modo determinante al Progetto Anime nel fango, la raccolta di fondi al netto delle spese per aiutare le persone che hanno subito l'alluvione del 16 maggio in Romagna.

Il film, esattamente come il libro, vuole essere una testimonianza reale di ciò che è accaduto in quei giorni tremendi, evidenziando il senso di positività e di solidarietà emerso da tutte le persone coinvolte, sia coloro che avevano appena perso cose preziose, sia da chi era accorso con le maniche rivoltate pronto a dare una mano.

Ettore Zito (A.I.C. - Imago), che ha curato la regia e la fotografia, ha voluto miscelare professionalità e naturalezza, coinvolgendo artisti e professionisti del settore ma anche alcuni personaggi presenti nel libro, creando una storia affascinante, avvincente e vera. Così, alla straordinaria partecipazione di Luca Maggiore sono affiancate le voci e le immagini dei protagonisti di Anime nel fango, insieme a video e foto originali di quei momenti drammatici.

Componenti principali della troupe, oltre a Ettore Zito, sono l'assistente alla re- gia Enrico de Divitiis, l'operatore Matteo Turrini e il Gaffer Edoardo Zito Ricci. La scenografia è stata curata da Maurizio Carraro di Medea film di Latina, i titoli di testa sono stati affidati a Saul Saguatti (Basmati Film).

Sono stati coinvolti diversi personaggi importanti della scena artistica locale come l'artista Ido Erani che ha realizzato il quadro da cui è stato tratto il mani- festo del film e il pluripremiato compositore Alexander Cimini, che ha composto la colonna sonora.



