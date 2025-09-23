Grande partecipazione all’incontro tra A.F.I.S. e i frontalieri di San Marino presso la Sala Montelupo di Domagnano

Nella serata di ieri si è svolto presso la Sala Montelupo di Domagnano l’incontro promosso da Associazione Frontalieri Italia San Marino - A.F.I.S. con i lavoratori frontalieri della Repubblica di San Marino. L’appuntamento ha registrato una grande partecipazione e un forte interesse da parte dei presenti, segno concreto dell’importanza e dell’attualità dei temi affrontati.

Durante l’incontro sono stati trattati i principali argomenti che riguardano la vita lavorativa e personale dei frontalieri, con particolare attenzione agli sviluppi normativi, fiscali e previdenziali che li coinvolgono direttamente. Il confronto ha permesso di raccogliere domande, osservazioni e testimonianze, in un clima costruttivo e di condivisione.

Un ringraziamento particolare va al dott. Giovanni Benaglia, che ha approfondito con chiarezza e competenza i temi contabili e fiscali di maggiore rilevanza ed all’avv. Pia Perricci, che ha manifestato la propria disponibilità a fornire supporto ai pensionati coinvolti nello scontro legale con l’Agenzia delle Entrate di Rimini.

A.F.I.S. ha ribadito l’impegno a tutelare i diritti dei frontalieri e a mantenere un dialogo costante con le istituzioni per individuare soluzioni concrete alle problematiche più sentite.

L’ampia partecipazione di ieri rappresenta un segnale positivo e incoraggiante, che conferma la necessità di continuare su questa strada di confronto aperto e trasparente.

Per ulteriori informazioni, Mail: associazioneAFIS@gmail.com Cell.: +39 375 8325382

c.s. Associazione Frontalieri Italia San Marino - A.F.I.S.

