Grande soddisfazione per San Marino Antiqua: il Medioevo conquista il Centro Storico della Repubblica più antica del mondo

Grande soddisfazione per San Marino Antiqua: il Medioevo conquista il Centro Storico della Repubblica più antica del mondo.

Si è conclusa con grande partecipazione la prima edizione di San Marino Antiqua – Leggende e Storie del Titano: la manifestazione che ha trasformato il Centro Storico della Repubblica di San Marino in un grande palcoscenico dedicato alle rievocazioni medievali ha registrato complessivamente nei tre giorni 27.893 visitatori nei parcheggi del centro storico e 14.926 passaggi in funivia. Spettacoli, tornei, cortei storici, mercati, antichi mestieri, artisti di strada, musica, giullari, dimostrazioni di tiro con la balestra e con l'arco hanno coinvolto migliaia di visitatori in un viaggio immersivo tra storia e tradizioni. Determinante il contributo delle numerose compagnie storiche, degli artisti, dei gruppi di sbandieratori e tamburini provenienti da tutta Italia, insieme alle associazioni sammarinesi che hanno animato ogni angolo del Centro Storico, offrendo un'esperienza autentica e coinvolgente per visitatori di tutte le età. Grande successo hanno riscosso gli spettacoli serali nella Cava dei Balestrieri, lo stunt show il Torneo di Fuoco, il Grande Spettacolo dell'Alleanza e il Palio del 70° Anniversario della Federazione Balestrieri Sammarinesi, appuntamenti che hanno rappresentato il cuore della manifestazione. San Marino Antiqua ha saputo valorizzare il patrimonio storico e culturale della Repubblica attraverso una proposta capace di coniugare rievocazione, spettacolo, divulgazione e promozione turistica, confermando il Centro Storico patrimonio UNESCO come cornice ideale per eventi dedicati alla storia e alle tradizioni del Titano. Federico Pedini Amati – Segretario di Stato per il Turismo: “San Marino Antiqua ha dimostrato che è possibile coniugare qualità, capacità organizzativa ed efficienza nella gestione delle risorse pubbliche. L’edizione di quest’anno ha ottenuto uno straordinario successo di pubblico e di partecipazione con una riduzione dei costi pari al 35% rispetto alle precedenti edizioni. Un traguardo che testimonia il grande lavoro di squadra svolto dalla Segreteria di Stato, dall’Ufficio del Turismo, dalle associazioni, dai volontari e da tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento”. Annachiara Sica – Dirigente dell’Ufficio del Turismo: “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile il successo di San Marino Antiqua: ai collaboratori, alle associazioni, agli artisti, ai figuranti, ai volontari, agli operatori economici e a tutte le maestranze che, con professionalità, passione e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Il loro impegno ha permesso di trasformare il Centro Storico in un luogo capace di emozionare migliaia di visitatori”. Arrivederci alla prossima edizione di San Marino Antiqua!

c.s. Ufficio del Turismo San Marino

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