Grande successo a San Marino per il convegno su Alcide De Gasperi

Grande successo per il convegno dedicato ad Alcide De Gasperi, svoltosi ieri presso la Sala Montelupo di Domagnano, in occasione della presentazione del volume Alcide De Gasperi. Rivoluzione, Riforme, Libertà. La giornata si è aperta con l’udienza della delegazione dei relatori presso gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, prima dell’incontro pubblico dedicato all’eredità politica e culturale dello statista. L’iniziativa, patrocinata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, ha riunito rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, ecclesiale e culturale. Dopo l’introduzione di Giuseppe Fioroni, già Ministro dell’Istruzione, si sono succeduti gli interventi dei relatori, dedicati all’attualità della visione degasperiana. Particolare attenzione ha suscitato l’intervento di Nicola Barone, Presidente di TIM San Marino, dal titolo “De Gasperi e la sovranità europea nell’era digitale”. Collegando il Manifesto di Ventotene, l’opera di De Gasperi e il rapporto Draghi sulla competitività europea, Barone ha sottolineato che la sovranità digitale significa soprattutto capacità di scelta e autonomia strategica. Come il carbone e l’acciaio furono alla base della prima integrazione europea, oggi cloud, intelligenza artificiale e semiconduttori richiedono una risposta comune. «Non occorre recuperare ventisette sovranità tecnologiche nazionali, ma costruire una capacità europea», ha ricordato Barone, ribadendo che l’innovazione deve restare al servizio della persona, dei diritti e della democrazia. In conclusione, Barone ha richiamato l’immagine degasperiana della «casa comune europea»: costruire una sovranità digitale condivisa significa proseguire il progetto dei padri fondatori con gli strumenti del XXI secolo, nel segno della «nostra Patria Europa». Il convegno ha così collegato la memoria storica alle sfide contemporanee, riaffermando il valore del dialogo e della cooperazione per il futuro dell’Europa.









