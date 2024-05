Grande successo e partecipazione per la festa dei Santi Patroni di Montegiardino: i ringraziamenti della Giunta di Castello e della Parrocchia di San Lorenzo

Nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio si è tenuta la tradizionale Festa dei Santi Vincenzo e Luigi del Castello di Montegiardino. Evento molto partecipato che ha visto alternarsi momenti legati alla religione, alla musica, al divertimento, alla cultura e alla gastronomia. Sono stati creati una serie di eventi in grado di abbracciare il più ampio spettro di attività e la cittadinanza ha risposto come sempre entusiasta e in modo eccezionale lasciandosi coinvolgere nelle numerose iniziative, dalla gara dei Quattro Cantoni, alla Mostra all’aperto sotto il grande albero della Piazza, dalla proiezione del video sulle Associazioni del Castello, agli spettacoli musicali e di intrattenimento serali, dalle tre affollate e tradizionali cene in piazza alla sfilata di moda. I santi patroni Luigi Gonzaga e Vincenzo Ferreri nella tradizionale processione sono stati chiamati a fornire la loro divina protezione. L’iniziativa, patrocinata dalla Giunta di Castello e dalla Parrocchia, ha vista la speciale e graditissima partecipazione degli Eccellentissimi Capitani Reggenti. Speciale il ruolo dei volontari nei diversi momenti della festa stessa. Un evento ricco e articolato per il quale Il Comitato organizzatore desidera ringraziare chi si è messo in gioco con passione e sacrificio, al servizio del Castello, un grande lavoro di squadra che ha reso Montegiardino e tutti coloro che lo amano pieno di gioia.

cs La Giunta di Castello di Montegiardino e la Parrocchia di San Lorenzo

