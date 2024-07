Grande successo per 148ª Festa d’Estate della SUMS

Nella serata di venerdì 19 luglio, Piazza Sant’Agata ha ospitato la tradizionale Festa d’Estate per i soci della SUMS. L’evento, giunto alla sua 148ª edizione, ha visto una grande affluenza di soci, famigliari e amici. La serata è stata impreziosita dalla cena servita dal catering del bar Guaita e accompagnata dalla coinvolgente conduzione di Pino Cesetti e da musica di Yuma e Ziba dj. Il presidente della SUMS, Marino Albani, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento, che ha visto la partecipazione di circa 400 persone, sottolineando quanto le iniziative come questa festa siano fondamentali per la promozione della fratellanza e della concordia civica, nonché per offrire occasioni di incontro e socializzazione tra soci e familiari, come sancito dallo statuto della SUMS. L’impegno del sodalizio è da sempre rivolto a dimostrare l’importanza del dialogo e del confronto per il benessere della comunità. Un caloroso saluto è stato rivolto all’ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci e alla neo presidente della SUMS Femminile Alba Baredi.

