Grande successo per i pianisti della "Miami" e l'Orchestra Camera del Titano diretta dal M° Earle

Si può fare musica classica a ferragosto? Si può fare un evento estivo puntando sulla musica classica? Può coesistere una proposta “Classica” insieme ad altre più “Pop”? Si. si e si! Questo è quanto è stato dimostrato con l’ultimo appuntamento di “ARMONIE!”. Domenica 13 agosto al Teatro Concordia di Borgo Maggiore è andato in scena “Piano - Time” un concerto ricco di spunti culturali e di grande successo. Prima aspetto il sostegno a giovani musicisti, soprattutto se talentassi come quelli della “Miami International Piano Festival Academy”, che si sono esibiti suonando parti di alcuni dei più difficili ed iconici Concerti per Pianoforte e orchestra (Daniel Villarroya L. v. Beethoven op. 15 n. 1, Joan Rosal L. v. Beethoven op. 37 n. 3, Tanner Jorden W. A. Mozart, Concerto K 467, Jacob Mason D. Shostakovich Concerto per Piano, tromba e archi op. 35 n. 1, Alex Brown S. Prokofiev op. 10 n. 1, Luis Urbina S. Rachmaninoff op. 18 n. 2). A sostegno dei solisti l’Orchestra Camerata del Titano di San Marino che, fra mille difficoltà, è ancora oggi e da oltre trent’anni l’unica realtà orchestrale sammarinese in grado di avere un’attività costante nel tempo e in grado di poter sostenere questo tipo di collaborazioni internazionali. Poi la presenza sul podio dell’Orchestra del M° Hobart Earle, direttore di fama internazionale e direttore stabile dell’Opera di Odessa, il quale in modo propositivo cercando di fare musica al meglio, ha portato a San Marino il sentimento straziato e la preoccupazione di un popolo in guerra. In ogni pausa, in ogni momento, un filo diretto con il fronte forniva notizie di bombardamenti, distruzioni, con una preoccupazione su tutte circa lo stato del Teatro e della possibilità di tornare a fare concerti, la possibilità di tornare a vivere, perché musica e cultura sono sinonimi di vita. “Piano - Time” è un progetto che nasce dalla visione dei Maestri Francesco Libetta e Augusto Ciavatta e della Sig.ra Giselle Brodsky fondatrice del Miami Festival. Lunghi, calorosi e sentiti applausi per tutti, da un pubblico attento e numeroso che ha scelto di passare una domenica sera d'agosto in Teatro ad ascoltare giovani promesse del pianismo internazionale, l’Orchestra Camerata del Titano ed un grande Direttore. Armonie! È promossa dall’Associazione Musicale Camerata del Titano e dai San Marino International Music Summer Courses, gode dei patrocini della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e della Giunta di Castello di Borgo Maggiore. L’evento “Piano - Time” è stato possibile solo grazie al sostegno economico dell’Associazione Musicale Camerata del Titano, della San Marino Artist e della Miami International Piano Festival Academy.

c.s. Camerata del Titano