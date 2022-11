Grande successo per il musical di Peppa Pig al Teatro Nuovo di Dogana

Erano tantissimi coloro che hanno trascorso il pomeriggio di sabato scorso in compagnia di Peppa Pig e di tutto il suo mondo fantastico in scena al Teatro Nuovo di Dogana. Numerose le famiglie presenti grazie agli speciali “pacchetti famiglia” venduti che prevedevano particolari sconti e promozioni; in totale ben 387 i biglietti emessi per assistere alla nuova avventura della Gita in Spiaggia insieme a Peppa, George, Pedro, Suzy, Papà Pig, Mamma Pig e Miss Rabbit.

Tutto il pubblico ha seguito ed apprezzato le storie e le musiche create appositamente per questo spettacolo con canzoni e scenografie del tutto inedite; spettacolo che ha trasportato i più piccoli, ma anche i loro accompagnatori, in una dimensione “live” del popolare cartone animato divertente e allegra.

L’evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è stato organizzato da Great Emotions S.r.l.



Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino