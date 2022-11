Grande successo per il musical di Peppa Pig al Teatro Nuovo di Dogana

Grande successo per il musical di Peppa Pig al Teatro Nuovo di Dogana.

Erano tantissimi coloro che hanno trascorso il pomeriggio di sabato scorso in compagnia di Peppa Pig e di tutto il suo mondo fantastico in scena al Teatro Nuovo di Dogana. Numerose le famiglie presenti grazie agli speciali “pacchetti famiglia” venduti che prevedevano particolari sconti e promozioni; in totale ben 387 i biglietti emessi per assistere alla nuova avventura della Gita in Spiaggia insieme a Peppa, George, Pedro, Suzy, Papà Pig, Mamma Pig e Miss Rabbit.

Tutto il pubblico ha seguito ed apprezzato le storie e le musiche create appositamente per questo spettacolo con canzoni e scenografie del tutto inedite; spettacolo che ha trasportato i più piccoli, ma anche i loro accompagnatori, in una dimensione “live” del popolare cartone animato divertente e allegra.

L’evento è stato patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino ed è stato organizzato da Great Emotions S.r.l.



Comunicato stampa

Ufficio Turismo San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: